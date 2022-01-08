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Путину будет очень тяжело – дипломат о протестах в Казахстане Также дипломат спрогнозировал реакцию Запада на казахские события

Президенту России Владимиру Путину будет очень тяжело оказывать давление на Украину и страны Запада, поскольку ему приходится отвлекаться на протесты в Казахстане.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" британский журналист, дипломат, экс-сотрудник ООН Богдан Нагайло.

На вопрос, могут ли казахские события отвлечь Путина от Украины, дипломат ответил:

"Трудно предположить, что этот человек думает. Мы все считаем, что он очень рационально ведет себя, что это шахматист первого ранга. Но мы не знаем, что там в голове сидит, и какие советы его ближайшего окружения, силовиков. Есть такое предположение, распространенное в газетах и ​​у экспертов – все считают, что ему будет очень тяжело теперь давить на Запад так, как до сих пор было, с такой решительностью, когда его тыл нужно защищать".

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Комментируя реакцию Запада на протесты в Казахстане и ввод войск Организации договора о коллективной безопасности, Нагайло отметил:

"Не будут спокойно наблюдать, уже есть первые заявления от правозащитных организаций, как Freedom House, что это нарушение международных норм, что это преступление против человечества - давать приказы стрелять прямо в людей, которые мирным способом протестуют. Я думаю, будет резкое осуждение, но, как мы знаем, у ОБСЕ, как и у ООН, существует право вето, и закончится на том".

Также эксперт прокомментировал инициативу ОДКБ по проведению саммита, посвященного событиям в Казахстане:

"О чем будут говорить? Подтвердят ту позицию, о которой они уже заявляют - что был путч, это внешние силы, террористы, и что они приводят легитимный порядок там".

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Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.