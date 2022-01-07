22:52, Вчера

Переговоры России и США: озвучен прогноз, чего ждать от нового раунда Встреча состоится на фоне событий в Казахстане

От переговоров России и США, которые состоятся в Женеве 10 января, не следует ожидать сюрпризов, Штаты не предложат Кремлю ничего нового.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог-американист Владислав Фарапонов. На вопрос, как Россия готова к переговорам с США на фоне событий в Казахстане, Фарапонов ответил:

"В начале, когда было объявлено об этих переговорах, казалось, что там условно будет на уровне министров иностранных дел, но этого не произошло. Тем самым это уменьшает вес этих переговоров. Формально возможно не уменьшает, но медийное внимание как минимум будет снижено. Но также важно, что эти переговорщики уже начали свой диалог еще со времени встречи в июне в Женеве, то есть они уже знают друг друга и понимают позиции друг друга, поэтому здесь определенных сюрпризов я бы честно говоря не ожидал. Мне кажется, нового содержания Соединенные Штаты предложить России не могут".

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Напомним, 30 декабря президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин звонком Джо Байдену повышает ставки.

"Россия пытается все зажать в очень короткие временные рамки, поскольку держать войска на границе Украины, поддерживать миграционный и сразу несколько кризисов довольно сложно, ресурсноемко и репутационно рискованно с точки зрения стратегии. Они за каждый день платят сожжением части своего стратегического потенциала по влиянию на Западе", – рассказал эксперт.