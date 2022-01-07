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Идет перераспределение элит: эксперт о будущем Казахстана после протестов "Недовольство останется, ведь политическая структура, экономическая - не меняется"

Масштабные протесты в Казахстане уже не приведут к электоральной смене власти. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Богдан Ференс.

"Сценарий электоральной смены власти был бы наиболее демократичным для Казахстана. К сожалению, для многих постсоветских стран такие беспорядки заканчиваются тогда, когда автократические режимы ужесточаются. Недовольство останется, ведь политическая структура, экономическая - не меняется. Идет перераспределение элит. Как внешние и внутренние силы используют это в свою сторону – увидим. Я вижу, что сейчас Токаев пытается переформатировать казахские элиты под себя", – говорит он.

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Также Ференс рассказал, ослабит ли кризис в Казахстане давление РФ на Украину:

"Для России Украина – вопрос №1 и она использует эскалацию (на границе с Украиной, - ред.), как инструмент переговоров с Западом. То, что в Казахстане происходят эти внутренние процессы – тоже сфера опеки РФ, они так считают. Но я не думаю, что Россия сильно перефокусируется на Казахстан. Нам не нужно расслабляться".

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.

Ранее казахстанский политик Ермек Наримбай рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.