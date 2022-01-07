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Российское присутствие в Казахстане - это оккупация: эксперт насчет ввода войск ОДКБ Президент Казахстана Токаев оказался предателем, который уличил момент, чтоб свергнуть власть Назарбаева, сказал Игорь Яковенко

Казахстан для России является более "лакомым куском", чем Беларусь. Сегодняшняя интервенция российских войск в охваченную протестами страну, является оккупацией. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский журналист Игорь Яковенко.

"Объявлено о том, что 75 самолетов круглосуточно завозят вооруженные силы России, прежде всего десантников, на территорию Казахстана. Это то, что официально заявляется. Около 3000 (военных - ред.) объявлено в общем количестве, но понятно, что эта цифра переменчива в сторону увеличения в любой момент. Это, безусловно, государственный переворот со стороны Токаева, который узурпировал власть. Понятно, что при всем отвращение к Назарбаеву, его смещение с нынешнего поста было совершено незаконно, просто противоречило законам. Потому что он "пожизненный" (глава Совета безопасности Казахстана - ред.) по их же законам. Но дело даже не в этом. Вот та ситуация, с вводом российских войск прямо говорит, что это никакие не войска ОДКБ, это российские войска с небольшим вкраплением белорусских, армянских, киргизских и таджикских (военных - ред.). Понятно, что речь идет об оккупации. Надо называть вещи своими именами. Благодаря изменнику и предателю Токаеву, Казахстан в значительной степени утратил большую долю своего суверенитета, потерял значительную долю своей независимости", — сказал эксперт.

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Яковенко рассказал, что в России тему Казахстана подхватили и медиа и Дума. По его словам, один из депутатов уже предложил провести в Казахстане референдум по объединению с Россией.

"Очевидно, что эта история не одномоментная. Это история будет продолжаться. Уже речь идет, если послушать российские СМИ, российское публичное пространство официозное, там уже идут разговоры (один из российских депутатов заявлял - ред.) о том, что надо навсегда оставить там войска ОДКБ. Другой депутат заявляет, что надо срочно проводить референдум об объединении Казахстана с Россией. Потому что (якобы - ред.) вообще вся Центральная Азия, это "исконно русские земли". Ну до этого, конечно, не дойдет, это очевидно, но это грубо слишком. Я думаю, что никакой аннексии в том виде, в каком она была инициирована в Крыму, не будет. До сих пор разговор шел о северных землях... Сейчас речь идет обо всем Казахстане. Зачем нужны какие-то сравнительно бедные северные земли, когда самое основное богатство Казахстана находится на западе и на юге. И речь не пойдет о прямой и тупой аннексии, как это было с Крымом, а речь идет о превращении Казахстана в полностью подконтрольную территорию", — сказал журналист.

Он обратил внимание на то, что действующий президент Казахстана Токаев поменял риторику уважаемого дипломата на риторику диктатора.

"Вы обратили внимание, как Токаев мгновенно превращается в Лукашенко и по своей риторике? Вот этот мягкий интеллигент в очках, бывший дипломат, в посольстве Сингапура, в посольстве Пекина, он был заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций - это Лукашенко. Может быть даже еще более кровавый по результатам. Человек, который сейчас заявляет, что все казахи террористы, 20 тысяч террористов он насчитал. Объявил, что необходимо срочно стрелять, никакой пощады, уничтожать на месте и так далее. На самом деле ситуация крайне тяжелая, очень плохая, и с каждым днем она ухудшается. Он (Токаев - ред.) уже заявил о том, что во всем виновата свободная пресса...и все это из-за "бугра". Какого "бугра" - непонятно. Это радостно подхватывается и российским телевизором, и российским публичным пространством. У них всех в башке сидит синдром конспирологии, тяжелая форма конспирологического заболевания. Россия здесь будет в унисон подпевать. Поэтому ситуация очень тяжелая", — сказал Яковенко.

Он также сообщил, может ли Казахстан стать "союзным" государством как Беларусь.

"Я думаю, что такой формат исключен, в обозримом периоде это не просматривается. Я думаю, что если будет позволено, будет такая формулировка, это будет такая асимметричная конфедерация. Безусловно, Путин к 2024 году хочет прийти как "собиратель земель русских", и он, конечно же, изберется в качестве какого-то человека, который "объединяет русские земли в Россию". Это и Беларусь в каком-то формате. Необязательно в единое государство. Но и Казахстан здесь тоже будет в орбите. Здесь проблема в том, что Беларусь на самом деле, это не такой лакомый кусок. А Казахстан - это огромный интерес. Там практически все крупнейшие предприятия. Там инвесторами являются Нидерланды, США, Англия. Любой завод крупный нефтегазодобывающий, по нефтегазопереработке - там инвесторами, владельцами фактически являются западные компании", — сказал журналист.

Яковенко также предположил, какая судьба ожидает бывшего президента Казахстана Назарбаева, которого предал его бывший протеже.

"Он (Токаев - ред.) действительно оказался удивительным подлецом. Просто по-человечески мерзкое существо. Помимо того, что он оказался государственным изменником, который пригласил иностранные войска расправиться с собственным народом, он оказался еще и по-человечески очень подлым. Потому что человек, которого практически Назарбаев вытащил наверх, сделал президентом, он воспользовался удобным моментом для того, чтобы совершить государственный переворот. И сейчас идут аресты родственников Назарбаева. Идет уничтожение всего клана Назарбаева у власти. Где Назарбаев я не знаю. Есть информация о том, что он улетел за пределы (Казахстана - ред.), либо собирается. Я думаю, что это наиболее вероятная версия. Потому что какая-то расправа над Назарбаевым - это слишком громкая история. Я думаю, что этого не допустят, в том числе не допустит и Путин. Назарбаев в какой-то степени его такой собрат, диктатор. И ему (Путину – ред.) помимо опыта Каддафи, который у него перед глазами стоит, еще и расправа над Назарбаевым... Это очень тяжелая история. Я думаю, что Назарбаеву предоставят какое-то убежище, вполне возможно, что где-то даже и в России", — говорит журналист.

Ранее казахстанский политик Ермек Наримбай рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.