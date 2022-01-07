18:06, Сегодня

В Казахстане власти решили главную задачу - эксперт о протестах Эксперт также назвал задачи российских спецподразделений в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от диалога с участниками протестов и объявил их "вооруженными бандитами", поскольку он выполнил свою главную задачу - лишил реальной власти экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"По большому счету, риторика поменялась, потому что главную задачу решили - убрали Назарбаева и тех, кто близок к клану Назарбаева. За 30 лет Назарбаев отстроил систему под себя полностью. Задача была его напугать. Поначалу говорили - смотрите, огромный протест, люди скидывают памятники, сейчас придут за Назарбаевым. Была задача его напугать, и главное - чтобы те, кто с ним был, кого поставил на ключевые должности в Совет безопасности, силовые органы, тоже отказались от Назарбаева", - пояснил он.

Читайте также: Эксперт объяснил, почему протесты в Казахстане можно считать спецоперацией Кремля

Эксперт отметил также, что задача российских спецподразделений в Казахстане - не распугивать демонстрантов, не стрелять в них, а охранять объекты критической инфраструктуры и, возможно, самого президента.

"Я сомневаюсь, что Токаев полностью доверяет своим силовикам, которые еще буквально несколько дней назад были подчинены неформальному лидеру Казахстана Назарбаеву. Он опасается историй, которые уже были когда-то. Собственные военные могут тебя убить, все, что угодно, сделать", - добавил Тизенгаузен.

Читайте также: Эксперт объяснил, что подтолкнуло народ Казахстана к массовым протестам

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.