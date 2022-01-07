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Эксперт объяснил, почему протесты в Казахстане можно считать спецоперацией Кремля Москва хочет усилить свою позицию перед будущими переговорами с Вашингтоном, сообщил эксперт

Россия имеет отношение к протестам в Казахстане. Дестабилизация ситуации в стране позволила стране-агрессору усилить там свое военное присутствие. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко.

Эксперт считает, что сегодня США уже Казахстану помочь не смогут.

"Соединенные Штаты уже ничем не могут помочь Казахстану. Потому что фактически это была спецоперация россиян, которые использовали противостояние между элитами внутри Казахстана для того, чтобы вернуть Казахстан в лоно бывшего Советского Союза, о чем мечтал Путин перед тем как уйти с политической арены. Это была молниеносная операция. Это подтверждается тем, что фактически сейчас протесты будут свернуты, мы увидим это в ближайшее время, и Казахстан попадает в зону влияния Российской Федерации. Она значительным образом усиливает свои позиции перед переговорами с Соединенными Штатами, которые запланированы на 10 января. Она просто демонстрирует, что зона ее влияния - это зона ее влияния", — сказал эксперт.

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Осипенко отметил, что в Москве ждали "приглашения" президента Казахстана Токаева. По мнению эксперта, Украина должна из протестов в Казахстане для себя вынести урок.

"Я считаю, что все было сделано филигранно с точки зрения России. Они ждали этого запроса Токаева, действующего президента, чтобы фактически оккупировать Казахстан, ограничить его суверенитет. Для Украины это большой пример - как нам не нужно делать и вестись на эти спецоперации. То есть политическое противостояние между элитами может привести к потере суверенитета. А сейчас у нас как раз обостряется политическое противостояние между элитами. Я имею в виду, что активы Порошенко арестованы и идет противостояние между олигархами и президентом. Здесь мы можем в итоге потерять нашу государственность. Здесь надо быть очень внимательными и осторожными", — сказал он.

Осипенко также прокомментировал, стоит ли НАТО реагировать на расширение российского военного контингента в соседней стране.

"Это сигнал для НАТО. Они (Россия - ред.) сделали это филигранно. Они не просто ввели войска, а ввели войска по запросу законного президента. Как они говорили, что они в Сирии по запросу президента Башара Асада вводили войска и законно там присутствуют, а остальные военные группировки незаконно там присутствуют. Так же и здесь - эта операция была проведена "безупречно" в юридическом плане. Они заручились запросом действующего президента, что они хотели сделать и в Украине. Но им не удалось, потому что (в Украине - ред.) сформировалось гражданское общество, и уже общество действовало отдельно от руководства страны. То есть началось сопротивление. В Казахстане общество не успело организоваться. И мне кажется, что оно не будет сопротивляться по отдельности. Поэтому протест будет задавлен, а там появятся базы Российской Федерации", — сказал международник.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Кроме того, казахстанский политик Ермек Наримбай рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.