23:01, Вчера

Эксперт объяснил, что подтолкнуло народ Казахстана к массовым протестам Неудачная российская модель экономического развития привела к протестам в Казахстане, сообщил Елисеев

Протесты в Казахстане связаны с провальной политикой осуществления российской модели экономического развития. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Константин Елисеев.

"Я думаю, возможно, со временем мы узнаем больше подробностей о том, что на самом деле происходило. Эта модель, российская модель экономического развития, когда авторитарный способ навязывается, и ценовая политика, и социальная политика, когда не обращают внимание на интересы народа... Эта политика рано или поздно показала свои недостатки и провал, и терпение у народа лопнуло", — сказал дипломат.

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Он отметил, что видимое благополучие Казахстана рухнуло из-за протестных настроений внутри страны.

"Я придерживаюсь мнения, что это была изнутри реакция народа на то издевательство, которое происходило последние годы. Хотя Казахстан на международной арене позиционировался как образцовое государство, как он развивался, как все мирно там происходило. Но внутри рождалась буря. И вот она в начале года выплеснулась на улицы", — сказал Елисеев.

Дипломат с сожалением отметил, что протесты не смогут привести к политическому преобразованию Казахстана, потому что манифестации будут подавлены силовым путем.

"Но я думаю, что на этом оно и завершится, поскольку есть силовой способ (подавления протестов - ред.). Все манифестации будут прекращены. К сожалению, много людей от этого пострадало. Уже многих людей посадили в тюрьмы. Я думаю, что теперь надо, чтобы международная реакция была. Чтобы не позволить казахстанским властям пойти по пути насилия против демонстрантов, против манифестантов", — подчеркнул Елисеев.

Отметим, экономист Павел Кухта сообщил, что повышение цен в Казахстане спровоцировало народное негодование. Он считает, что ущерб, который протесты могут нанести Казахстану, не обвалит экономику страны. Однако это может отразиться на инвестировании.

"Я не думаю, что сами протесты, учитывая, что в Казахстане огромные золотовалютные резервы, которыми можно довольно долго держать на плаву валюту и финансовую систему от финансового кризиса, обвалят их экономику. Тут вопрос совсем в другом. Вопрос в том, что сейчас будет на выходе этих протестов после интервенции ОДКБ. Если это будет российская полуколония, с каким-то авторитарным режимом, который держат на иностранных штыках, то вопрос в том, а будут ли туда дальше идти инвестиции, которые туда шли.

Это ресурсная экономика с большими западными инвестициями, с большим интересом Китая… Страна теряет независимость. Вопрос в том, что будет дальше. Не приведет ли это к оттоку инвестиций, заморозке инвестиций?... Казахстан был экономически одним из самых успешных постсоветских государств. Сейчас все это может закончиться", — сказал Кухта.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.