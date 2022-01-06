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Нельзя сравнивать резню в Алматы с Майданом в Киеве - Карасев В Казахстане не революционные протесты, а региональные бунты, считает политолог

В Казахстане народные протесты происходят без оппозиционных лидеров. Теперь ситуацию может "взять под контроль" Россия, которая вводит в страну своих военных.

О ситуации в Казахстане дискутировали в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев и политический аналитик Богдан Нагайло.

Вадим Карасев в дискуссии прокомментировал тезис о том, что Россия вводит в Казахстан вооруженные силы, а Китай занял нейтральную позицию. И это несмотря на то, что у этой страны с Казахстаном прочные экономические отношения.

Карасев: - Китай молчит, потому что не хочет брать на себя обязательства по стабилизации ситуации в Казахстане, по экономическому и политическому факторам. У Китая с Казахстаном нет договора о коллективной безопасности.

Нагайло: - Россия делает танками то, что Китай делает экономикой... Если вы говорите о легитимности, то возьмите пример Украины - насколько Янукович был легитимен, имел ли Майдан право свергнуть клептократа?

Карасев: - Определенно, имел, я тут не спорю.

Нагайло: - Имел ли право народ Казахстана свергнуть клептократию пророссийскую? Имел право.

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Карасев: - Наш народ имел право. У нас была позиция, у нас были требования, у нас была четкая программа вступления в НАТО, в Европейский Союз. Наш Майдан и возник потому, что Янукович не подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Речь же не о Януковиче. В Казахстане нет организованной политической силы, которая выдвинула требования. В Казахстане я не слышал требований о вступлении в НАТО, в ЕС. Было только - Назарбаев, отдай власть! А потом уже резня на улицах. Как вы можете сравнить резню на улицах в Алматы с Майданом в Украине?... Майдан имел право освободить Янукович, что он и сделал.

Нагайло: - В Беларуси, когда восстали против диктатора Лукашенко, они имели какие-то намерения в отношении НАТО, в отношении Евросоюза? Нет, восстали против диктатуры диктатора. Так же как и в Казахстане. И это было их право, так же как и в Казахстане есть право народа восстать против своего тирана. Сколько лет он там был тираном и воровал, и делал экономические договоренности с Москвой по газу, по нефти? Продавал России, а покупал за большую цену. Что мы сейчас видим - это Будапешт 1956 год, это Афганистан. Россия снова на танках идет "спасать население", которое не хочет видеть их там.

Карасев: - Можно про Беларусь? Там была кандидатом в президенты Светлана Тихановская, там была организована оппозиция, там были лидеры, там были требования. Здесь (в Казахстане - ред.) нет лидеров, здесь есть толпа, простите мне. Это бунты региональные.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.