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В Казахстане избран худший сценарий: Киселев дал прогноз ситуации "Это не демонстрация протестов в Беларуси, не Майдан в Украине"

Переговорный вариант в ситуации с протестами в Казахстане пока что исключается, потому что власть пошла по силовому сценарию. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" сказал журналист Евгений Киселев.

"Более того, власть по сути попросила интервенцию со стороны союзников в лице России и Беларуси. Насколько я понимаю, внутри самого казахского общества существуют влиятельные силы, которым принципиально не нравится - не только среди оппозиции, но и разных кланов... Есть силы, которые вовсе не хотят вмешательства со стороны России", - сказал он.

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По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избрал худший сценарий:

"Он, скорее всего, с высокой вероятностью означает, что не получится сейчас вернуться за стол переговоров. Это не демонстрация протестов в Беларуси, это не Майдан в Украине и не "белоленточники", выходившие 10 лет назад на проспект Сахарова в Москве. Это Восток, а Восток - дело тонкое. И Бог знает, чем это может закончиться".

Также он заявил, что Россия осуществила акт вооруженного вмешательства во внутренние дела соседней страны:

"По сути, мы имеем Чехословакию 1968 года по версии 2.0. Россия осуществила акт вооруженного вмешательства во внутренние дела соседней страны. Я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что применение сил ОДКБ для решения сугубо внутриполитического конфликта - это грубое нарушение устава этой организации".

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Казахстанский политик Ермек Наримбай рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.