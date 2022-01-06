19:45, Сегодня

"Жандарм Евразии": политолог о роли России в судьбе Казахстана "Это даже не протесты, а бунты"

О том, изменится ли Казахстан после массовых протестов и их жесткого подавления, рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Ситуация в Казахстане такова - либо Казахстан остается таким "сэндвичем" между Китаем и Россией, либо там будут бунты с "исламистским" привкусом, потому что там есть такие сладости. Я не говорю, что это полноценная агрессия, вторжение и т.д. ...Или Казахстан начинает отходить больше к зоне влияния России. Остатки "назарбаевской элиты" будут "очищены"... Токаев сосредоточит свою формальную власть - это будет уже новая "токаевская элита". Но порядком в целом в этих регионах будет заниматься ОДКБ – фактически это Россия", - отметил он

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Также он рассказал, что сегодня произошло в Казахстане:

"Это даже не протесты, а бунты. Они будут подавлены - и благодаря силовикам Казахстана. Но войска ОДКБ и российские десантники - это фактор "успокоения" того, что все-таки не отдадут Казахстан. Также "токаевская элита" возобладает. Фактически он уже будет "единоначальником" страны или "единственным президентом", у которого будет власть". Фактически сегодня ОДКБ переживает новый этап. В таком "тестовом режиме" будет понятно, как может ОДКБ действовать в других ситуациях – в Таджикистане, Кыргызстане, Армении".

Политолог добавил, что теперь могут измениться и зоны влияния стран:

"Теперь Россия превращается в такого "регионального полицейского", потому что "мировой полицейский" - США - сегодня отказывается от этих функций после Афганистана... Будут зоны влияния – международная политика возвращается к зональной зоне влияния, что было характерно после 1945 года и до 1991 года... Фактически сегодня Россия – это "жандарм Евразии", но не в негативном смысле слова, а чисто в номинативном. Для кого-то это негатив, для кого-то – позитив. Я только констатирую факт".

Напомним, "газовые протесты" в Казахстане начались из-за двукратного повышения цены на голубое топливо. Акции протеста поначалу вспыхнули в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к политическим.

Люди требовали, чтобы правительство страны ушло в отставку, а экс-президента Казахстана, 81-летнего Нурсултана Назарбаева призвали уйти из политики навсегда.

В столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы".