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В Украине повышение цен не вызовет протесты: экономист о народном возмущении в Казахстане Украинская власть должна задуматься, как адаптировать население к новым подорожаниям товаров, сказал Павел Кухта

Повышение цен в Казахстане спровоцировало народное негодование. В Украине по такой причине массовых протестов не будет. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экономист Павел Кухта.

Он отметил, что ущерб, который протесты могут нанести Казахстану, не обвалит экономику страны. Однако это может отразиться на инвестировании.

"Я не думаю, что сами протесты, учитывая, что в Казахстане огромные золотовалютные резервы, которыми можно довольно долго держать на плаву валюту и финансовую систему от финансового кризиса, обвалят их экономику. Тут вопрос совсем в другом. Вопрос в том, что сейчас будет на выходе этих протестов после интервенции ОДКБ. Если это будет российская полуколония, с каким-то авторитарным режимом, который держат на иностранных штыках, то вопрос в том, а будут ли туда дальше идти инвестиции, которые туда шли. Это ресурсная экономика с большими западными инвестициями, с большим интересом Китая… Страна теряет независимость. Вопрос в том, что будет дальше. Не приведет ли это к оттоку инвестиций, заморозке инвестиций?... Казахстан был экономически одним из самых успешных постсоветских государств. Сейчас все это может закончиться", — сказал Кухта.

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Он отметил, что ситуация в Казахстане, которая сложилась из-за резкого скачка цены на газ, не смогла бы в Украине вывести людей на улицы.

"Ну и второе, на что я обратил бы внимание, потому что это очень серьезно и касается нас в том числе. Что вызвало протесты? Повышения цен, которые происходят сейчас по всему миру. Идет инфляционный кризис, у нас тоже инфляционный кризис. Мы, конечно, не Казахстан. У нас демократия. И это сильно смягчает ситуацию. У нас вряд ли повышение цен приведет к таким протестам. Могут быть какие-то политические последствия, изменение рейтингов, но точно не свержение социально-экономического строя в государстве. И нам надо об этом думать. И думать о том в первую очередь, как смягчить повышение цен для людей. Потому что у нас будет повышение цен на еду, оно уже началось, с весны оно развернется сильнее, и надо думать об этих мерах государственной политики, которые это смягчат", — сказал он.

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Отметим, что оппозиционный политик Ермек Наримбай сообщил, что уличные протесты были самоорганизованными. По его словам, самоорганизация протестующих людей произошла благодаря работе активистов и профсоюзных лидеров.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале.

Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.