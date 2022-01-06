18:25, Сегодня

Дипломат объяснил, в чем разница между Евромайданом и протестами в Казахстане "Это была очень локальная ситуация"

Проблема протестов в Казахстане состоит в том, что не с кем разговаривать с той стороны. Такое мнение высказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"На фоне мародерства, поджогов и ограблений возникает необходимость обеспечить то, за что отвечает президент и в принципе власть, - это безопасность простых граждан", - сказал он.

Читайте также: Казахстан - не Украина: Киселев отреагировал на протесты в стране

"В чем разница между Майданом в Украине и происходящим там? У нас все происходило на одной площади, где было противостояние с властью, где рядовые граждане разве что ходили и смотрели с одной стороны на то, как это происходит... Это была очень локальная ситуация. Здесь же мы видим, что широко распространены ограбления магазинов, я так понимаю, что подпалы автомобилей, в том числе простых граждан. Все это создает совсем другую ситуацию, которая требует ответной реакции", - рассказал Грищенко.

По его словам, власти Казахстана подавят использование силы в протестном движении:

"Сейчас – если верить этой информации – выстрелы раздаются с двух сторон и гибнут люди с двух сторон. Поэтому в этом случае что произойдет? Да, подавят использование силы в протестном движении – для этого будут привлечены как раз все возможные правоохранительные структуры. Но это не позволит вернуться к ситуации, которая была раньше. Потому что если чисто загнать ситуацию в прошлое, то будет повторение нынешней ситуации - даже не через несколько лет, а через несколько месяцев".

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Казахстанский политик Ермек Наримбай рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.