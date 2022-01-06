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"Тупая легенда": эксперт раскритиковал решение властей Казахстана Игорь Семиволос считает ошибочным решение позвать войска ОДКБ

Президенту Казахстана не стоило просить о вводе войск ОДКБ из-за протестов в стране, заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Решение Токаева (о вводе войск ОДКБ — ред.) однозначно негативно воспринято в самом Казахстане, можно посмотреть социальные сети, реакцию. Преимущественно их считают интервентами, агрессорами. Я думаю, это решение однозначно ошибочное. Оно было принято на фоне серьезной неуверенности. Я думаю, в ночь с 4 на 5 января, когда казалось, что власть сыплется. И Токаев принимает это решение, не веря в то, что силовые структуры способны его защитить. Он обращается к Путину. А для Путина - это тоже не лучший вариант в среднесрочной перспективе", — сказал он.

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По мнению эксперта, ввод войск ОДКБ принесет негативные последствия.

"Мир в регион они (ОДКБ — ред.) не принесут. Они нарушают собственный устав, потому что согласно ему они имеют право находиться в той или иной стране, если будет внешняя агрессия. Они придумали абсолютно дикую историю о каких-то бандах, которые где-то тренировались и потом вторглись в Казахстан. Это абсолютно тупая легенда. Потом они придумали и говорят об обезглавленных силовиках, намекая на "Аль-Каиду". Другими словами, они ищут повода, чтобы хоть как-то объяснить, зачем они там появились. Был большой испуг, он сработал, сейчас они там появились и получили негативную реакцию казахов, унижение казахов, которое останется с ними надолго. Для них важно быть хозяевами у себя дома. Другими словами, создана проблема на пустом месте, и выходить из нее будет очень сложно", — сказал он.

Напомним, "газовые протесты" в Казахстане начались из-за двукратного повышения цены на голубое топливо. Акции протеста поначалу вспыхнули в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к политическим.

Люди требовали, чтобы правительство страны ушло в отставку, а экс-президента Казахстана, 81-летнего Нурсултана Назарбаева призвали уйти из политики навсегда.

В столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы".