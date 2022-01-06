17:57, Сегодня

Политический кризис в Казахстане: аналитик объяснила, в чем интерес России Ввод российских войск эксперт считает большой ошибкой

Россия разрешила своим войскам зайти на территорию Казахстана для того, чтобы показать, что к ней пришли за помощью. Об этом сказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический эксперт Ольга Курносова.

"На мой взгляд - это большая ошибка - ввод российских войск. И не случайно Кыргызстан отказался в рамках ОДКБ свои войска в Казахстан вводить. Власти Кыргызстана оказались более дальновидными, чем Беларусь, Армения и Россия", - считает аналитик.

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Курносова рассказала, что в Кремле таким образом хотят показать всему миру, что к ним обратились за помощью и они помогают.

"Экономика Казахстана достаточно хорошо развивается, там очень много иностранного капитала. Там есть интересы не только Китая, но и Турции, Великобритании. И я думаю, что Кремль хочет показать, что к нему пришли за помощью в решении вопроса и поэтому мы готовы помогать. Но я считаю, что с точки зрения долгосрочных отношений между народами, действия России - ошибка", - считает эксперт.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил об официальной позиции его страны относительно протестов и о войсках ОДКБ.

"Официальная позиция была до конца - не применять силу. Все началось в западных регионах, были мирные митинги, там власть пришла в договоренность с митингующими. Сейчас они уже расходятся. В Алматы уже были экстремисты. Все основные требования протестующих были выполнены.

Мы являемся членами ОДКБ, и в соответствии с уставом глава государства обратился. Сейчас идет перегруппировка военных сил в Казахстан. Ожидается 3 тысячи человек из стран-членов ОДКБ. Они будут задействованы в охране стратегических объектов и крупных государственных учреждений. После нормализации ситуации силы ОДКБ сразу выйдут из страны. Пока ЧС в стране объявлена до 19-го числа. По первому требованию руководства страны силы ОДКБ покинут территорию. Военные будут из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, России. Их общее количество 3 тысячи, больше быть не может", — рассказал он.

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.