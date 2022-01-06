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Дипломат о российском присутствии в Казахстане: "Это не миротворцы, а пародия" России выгодно ввести в Казахстан так называемых миротворцев, считает дипломат

Украина не должна признавать российских миротворцев в Казахстане. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Константин Елисеев.

"Давайте в нашем лексиконе не употреблять "миротворцы", а (будем говорить – ред.) "так называемые миротворцы". На самом деле это не миротворцы, не миротворческая операция или миссия. Это пародия на миротворцев", — подчеркнул дипломат.

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Елисеев объяснил, какие миссии могут называться миротворческими.

"Согласно международному праву миротворческие миссии ООН могут авторизовать и направлять в соответствии с утвержденным мандатом решением Совета безопасности Организации объединенных наций. Точка. И никаких миротворцев ни ОДКБ, ни СНГ, как когда-то Россия нам навязывала, не существует, и в природе не будет существовать", — отметил дипломат.

Елисеев заявил, что Украина не должна признавать военный контингент России в Казахстане как миротворческую миссию.

"Позицией украинской власти и МИД должно быть то, что они не признают никаких мандатов, никаких миротворцев, которые на сегодня Россия хочет разместить на территории Казахстана. К сожалению, Россия, разместив так называемых миротворцев, усилит там (в Казахстане - ред.) свое военное присутствие", — сказал он.

Константин Елисеев также сообщил, что так называемые российские миротворцы будут действовать по сценарию, который удобен Кремлю.

"Они будут действовать тем способом, который будет выгодным Москве и Кремлю. Они будут выполнять все возможные функции, которые Россия захочет сделать на территории Казахстана, потому что они не ограничены никакими международно-правовыми документами, ни резолюцией Совета безопасности ООН… Скажем честно, что российские военные базы находятся не только на территории Казахстана, но и на территории Узбекистана, Кыргызстана и Армении. Поэтому для них это не ново, и они будут делать все возможное для того, чтобы укрепить свое военное присутствие на территории этих стран, к сожалению", — сказал дипломат.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил об официальной позиции его страны относительно протестов и о войсках ОДКБ.

"Официальная позиция была до конца - не применять силу. Все началось в западных регионах, были мирные митинги, там власть пришла в договоренность с митингующими. Сейчас они уже расходятся. В Алматы уже были экстремисты. Все основные требования протестующих были выполнены.

Мы являемся членами ОДКБ, и в соответствии с уставом глава государства обратился. Сейчас идет перегруппировка военных сил в Казахстан. Ожидается 3 тысячи человек из стран-членов ОДКБ. Они будут задействованы в охране стратегических объектов и крупных государственных учреждений. После нормализации ситуации силы ОДКБ сразу выйдут из страны. Пока ЧС в стране объявлена до 19-го числа. По первому требованию руководства страны силы ОДКБ покинут территорию. Военные будут из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, России. Их общее количество 3 тысячи, больше быть не может", — рассказал он.

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.