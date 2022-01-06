События в Казахстане: известно, какие подразделения ввела Россия
"Они уже никогда из Казахстана не выйдут"
Каждая страна, которая вводит миротворческий контингент, имеет какие-то интересы, заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков, комментируя события, которые происходят в Казахстане.
По его мнению, больше всего интересов имеет Российская Федерация.
"Космодром Байконур - туда вложены, начиная со времен Советского Союза по настоящее время, триллионы долларов...
Там такая махина. Россия ни в коем случае - чтобы не произошло - эту территорию не отдаст", - сказал он.
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Также он рассказал, какие подразделения ввела Россия в Казахстан:
"Туда ввели одну роту 45-й бригады спецназначения Главного разведуправления и подразделения псковской десантной бригады.
Инженерные войска сейчас расположены в центральном военном округе в Новосибирске и ждут команду, а эти подразделения уже вошли, и в принципе будут охранять особо важные режимные объекты".
По его словам, никакого взаимодействия этих подразделений с местным населением не будет:
"Они будут выполнять функции... Нельзя сказать, что они будут караульную службу выполнять, а специальную функцию по обеспечению безопасности объектов...
Для этого есть специальные подразделения, которые созданы в России, - они называются "миротворческие бригады".
Также он заявил, что эти подразделения останутся в Казахстане навсегда:
"По моему субъективному мнению, они уже никогда из Казахстана не выйдут, потому что ситуация в мире такая конкретно возле Казахстана... Мы же понимаем, что Казахстан имеет сухопутную границу с Российской Федерацией - где-то 7,4 тыс. км. Это самая большая граница.
Там нет вообще границы. Там она не то, что не обороняется, - она даже не охраняется. Там спокойно можно проезжать - за исключением отдельных пунктов... Они (Россия - прим. ред.) никогда не допустят, чтобы с этой стороны была какая-то угроза".
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Напомним, "газовые протесты" в Казахстане начались из-за двукратного повышения цены на голубое топливо. Акции протеста поначалу вспыхнули в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к политическим.
Люди требовали, чтобы правительство страны ушло в отставку, а экс-президента Казахстана, 81-летнего Нурсултана Назарбаева призвали уйти из политики навсегда.
Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.
Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы".
Журналист-международник Иван Яковина спрогнозировал, что президент России Владимир Путин может предпринять попытку захвата части казахских территорий, воспользовавшись нестабильностью.