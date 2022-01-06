15:42, Сегодня

США ищут компромисс с Германией: что будет с санкциями против "Северного потока-2" Экс-министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что происходит в США с вопросом по российскому газопроводу

Демократы в США не поддерживают введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2", пишут СМИ. О ситуации высказался в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр энергетики Алексей Оржель.

"У нас уже традиционная ситуация с американским истеблишментом. Тед Круз (сенатор США от штата Техас — ред.) занимает очень последовательную позицию. Стоит сказать, что как раз республиканцы представляют бизнес-интересы добытчиков нефти и газа в американской экономике. Они заинтересованы в том, чтобы оставить определенные интересы американских компаний на европейском рынке, поэтому они последовательно и в интересах Украины, и в собственных интересах защищают позицию о необходимости эффективных жестких санкций против "Северного потока-2", — сказал он.

Читайте также: Не из-за Украины: политолог объяснил задержку запуска "Северного потока-2"

По словам Оржеля, администрация Байдена будет пытаться договориться по "Северному потоку-2" с Германией.

"Демократы и Байден занимают позицию с поиском компромисса с Германией, которая максимально заинтересована в том, чтобы довести этот проект. Хотя есть определенная смена риторики в связи с политическими изменениями в самой Германии. Стать газовым хабом, страной, которая определяет индикаторы на европейском рынке природного газа — это очень интересно для Германии. Поэтому они дают возможность Байдену еще раз привести какие-то аргументы и контраргументы, чтобы оставить возможность для "Северного потока-2". Стоит вспомнить, что в мире энергетический кризис, как и в Украине. Ситуация продолжает развиваться. Любые энергетические товары будут оставаться на высоком уровне цен, и Путин и "Газпром" будут говорить, что "Северный поток-2" — это тот инструмент, который сможет снизить цены на газ для европейских потребителей", — сказал он.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал заявление федерального министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, который допустил возможность полной остановки проекта из-за угроз Украине.

"Политические аспекты, безусловно, могут вливать (на запуск газопровода - ред.), но кто потом найдет в бюджете Германии 35 миллиардов евро, если она остановит "Северный поток-2? Об этом министр почему-то не рассказывает", – говорит Рябцев.