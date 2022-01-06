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Путин лишился сценария мирно передать власть – заявление оппозиционера из России "Вся прогрессивная часть нашей страны выступает против введения войск в Казахстан"

Президент России Владимир Путин лишился сценария мирно передать власть своему преемнику из-за событий в Казахстане. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Нашими элитами транзит власти по образцу Казахстана воспринимался как возможная стратегия перехода власти от Путина кому-то другому. Если бы гипотетически Владимир Путин и готов был бы передать власть преемнику по такому сценарию, то для меся сейчас очевидно, что такого сценария больше нет в повестке Кремля", - сказал он.

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По словам политика, теперь все внимание Владимира Путина сконцентрировано на Казахстане, а вот в самой России могут вспыхнуть репрессии против инакомыслящих.

"Есть цели России, а есть цель Путина - это разные вещи. Наверное, цель Путина - расширить влияние режима с учетом того, что Россия находится в изоляции из-за Путина. Поэтому он всегда использует различные угрозы для того, чтобы принудить Запад к переговорам. Поэтому наверное, Путин, как я понимаю, рассматривает события в Казахстане как попытку расширить свое влияние на постсоветском пространстве. Но это может привести к негативным последствиям для самого российского режима", - отметил он.

По словам оппозиционера, прогрессивная часть России выступает против ввода войск в Казахстан:

"Вся прогрессивная часть нашей страны выступает против введения войск в Казахстан. Это нарушение договора ОДКБ. Там речь идет только о внешней угрозе, а в данном случае очевидно, что войска идут подавлять протест. Есть риск, что все это может затянуться и Россия там застрянет. Неизвестно, к чему эти события могут вообще привести, некоторые эксперты предрекают новый Афганистан. Вообще сотрудничество диктатур на постсоветском пространстве, когда одна страна может подавлять протесты в суверенных государствах, это крайне опасная и негативная практика".

Также Гудков считает, что российская власть может аннексировать часть территории Казахстана:

"С учетом того, что произошло в Украине, я после этого уже ничего не исключаю. Я прекрасно помню дискуссии в коридорах власти до 2014 года: большинство депутатов в Госдуме даже не представляли, что Россия в XXI веке аннексирует часть территории Украины.

Напомним, "газовые протесты" в Казахстане начались из-за двукратного повышения цены на газ. Акции протеста поначалу вспыхнули в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к политическим.

Люди требовали, чтобы правительство страны ушло в отставку, а экс-президента Казахстана, 81-летнего Нурсултана Назарбаева призвали уйти из политики навсегда.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы".