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Войска РФ в Казахстане надолго: российская оппозиция предупредила о плане Путина "Плохо то, что российская система так устроена, что она неспособна отступать, признавать ошибки, делать шаг назад"

Российские войска могут остаться в Казахстане даже после подавления протестов. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Наше руководство использует эту ситуацию для введения своих войск туда. И я боюсь, что это надолго. Владимир Путин, весьма вероятно, скажет о защите русских, которые живут в Северном Казахстане, и это будет аннексия части казахстанской земли", - сказал он.

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Оппозиционер отмечает, что операция Владимира Путина может обернуться провалом:

"Я не уверен, что все получится. Например, были свидетельства, что наших спецназовцев отправляли в Беларусь на помощь Александру Лукашенко. В Беларуси много русскоговорящих, наши внешне не отличаются от белорусов, и силовиков можно было скрыть. А здесь (в Казахстане, - ред.) скрыть российских военных невозможно. Думаю, не исключено, что в результате этой авантюры казахский народ сплотится против нас, и будет переход открытый или тайный казахских силовиков на сторону сопротивления".

В конце концов, по мнению Гозмана, РФ и Казахстан будут втянуты в длительную и кровопролитную войну:

"Плохо то, что российская система так устроена, что она неспособна отступать, признавать ошибки, делать шаг назад. Это очень трагический день (5 января президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев попросил военной помощи у России из-за масштабных протестов, охвативших страну, - ред.). Мне оно видится как измена Родине. Ведь по уставу ОДКБ страны помогают друг-другу в случае внешней агрессии, а призывать иностранные войска для борьбы с народом - измена Родине".

Напомним, "газовые протесты" в Казахстане начались из-за двукратного повышения цены на газ. Акции протеста поначалу вспыхнули в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к политическим.

Люди требовали, чтобы правительство страны ушло в отставку, а экс-президента Казахстана, 81-летнего Нурсултана Назарбаева призвали уйти из политики навсегда.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы".

Журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что президент России Владимир Путин может предпринять попытку захвата части казахских территорий, воспользовавшись нестабильностью.