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В Казахстан введут 3 тысячи военных из стран ОДКБ: подробности от посла Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев рассказал подробности о протестах в стране

Подробности о событиях в охваченном протестами Казахстане эксклюзивно рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.

"В стране объявлена чрезвычайная ситуация, в Алматы проходит зачистка хулиганствующих элементов и экстремистов. К сожалению, тяжело видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, в течение 2-3 дней вся ситуация будет под контролем полностью. Все регионы взяты под контроль, столица вне опасности. Я надеюсь, что наши правоохранительные структуры до конца доведут работу. Есть разная информация, по последним данным, со стороны правоохранителей погибло 13 человек. Со стороны митингующих полной информации нет, Порядка 200 человек обратились в больницы", — сказал он.

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Посол рассказал об официальной позиции Казахстана относительно протестов и о войсках ОДКБ.

"Официальная позиция была до конца не применять силу. Все началось в западных регионах, были мирные митинги, там власть пришла в договоренность с митингующими. Сейчас они уже расходятся. В Алматы уже были экстремисты. Все основные требования протестующих были выполнены. Мы являемся членами ОДКБ, и в соответствии с уставом глава государства обратился. Сейчас идет перегруппировка военных сил в Казахстан. Ожидается 3 тысячи человек из стран-членов ОДКБ. Они будут задействованы в охране стратегических объектов и крупных государственных учреждений. После нормализации ситуации силы ОДКБ сразу выйдут из страны. Пока ЧС в стране объявлена до 19-го числа. По первому требованию руководства страны силы ОДКБ покинут территорию. Военные будут из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, России. Их общее количество 3 тысячи, больше быть не может", — рассказал он.

Калетаев добавил, что у протестующих нет определенного лидера.

"Думаю, следствие выйдет на след организаторов. Понятно, что в крупных городах это не могло возникнуть просто так. Но явных лидеров прямо на баррикадах от имени протестующих не было. А на западе, где были мирные митинги, были лидеры-переговорщики", — сказал он.

Вчера рейс Алматы-Киев не вылетел, сейчас решается вопрос об этом. Аэропорт Алматы пока закрыт, но аэропорт Нур-Султана открыт, и идет работа над тем, чтобы украинцы, находящиеся в стране, могли улететь домой, добавил посол.

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Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

В столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы".