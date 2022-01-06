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"Войска введут утром": журналист о протестах в Казахстане Президента Токаева назвали предателем из-за решения просить помощи у России

В Казахстане власти могут уже утром ввести войска в охваченные протестами города.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" казахский журналист Олжас Кожахмет.

Комментируя решение президента Касыма-Жомарта Токаева попросить военной помощи у России, журналист отметил:

"Это абсолютно шоковое заявление, которого никто не ожидал. Это поступок, которым Токаев безусловно себя впишет в историю - историю государственного предательства. Первый правитель, который призвал иноземные войска для решения проблемы. Тут прямая параллель происходит еще с 1986 годом, когда для подавления тогдашних беспорядков призвали именно московский ОМОН. Еще параллель с Жанаозеном, с которым тоже сравнивали, получается очень четкая, символичная. Это очень ярко характеризует режим".

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Также Кожахмет прокомментировал слухи о готовящейся утром "зачистке" протестующих:

"Сейчас трудно сказать, о какой зачистке может идти речь. Видимо о введении войск уже - пока что наших местных, пока не прибыли ОДКБ".

По его словам, сейчас крупнейший казахский город Алматы "совершенно не похож на город, в котором есть государственная власть".

"Он фактически принадлежит протестующим, потому что пустуют здания, наглухо закрыты полицейские участки, местные органы управления, не видно государственного влияния абсолютно. Они как будто бы скрылись. Сейчас в городе безвластие. Видимо, утром будет введение войск и нечто такое, чего мы еще не видели", - подчеркнул журналист.

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Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы".

Журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что президент России Владимир Путин может предпринять попытку захвата части казахских территорий, воспользовавшись нестабильностью.