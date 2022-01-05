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Казахстан - не Украина: Киселев отреагировал на протесты в стране Протесты в Казахстане могут быть весьма беспощадными, считает журналист

Власти Казахстана не вполне контролируют ситуацию с массовыми протестами в стране, поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от множества других факторов. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"Очень трудно сейчас однозначно оценивать развитие ситуации. Казахстан - не Украина или Россия. Здесь есть и географический фактор, рядом нету Европы, Казахстан зажат между Россией и Китаем. Разве что через Каспийское море есть Азербайджан - страна, которую невохможно однозначно охарактеризовать. И Иран там недалеко, государства Центральной Азии - страны далеко с не демократическими режимами. Все это играет свою роль.

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С другой стороны присутствует американский капитал в нефтяной промышленности, а нефть - главный источник экономического роста в Казахстане. Так что американский фактор тоже будет играть существенную роль", - говорит он.

Также Евгений Киселев прокомментировал срочные переговоры между президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и его белорусским коллегой Александром Лукашенко:

"У Лукашенко есть ценный опыт подавления такого рода выступлений. И господину Токаеву есть что с ним обсудить. Беларусь бесконечно далека георграфически от Казахстана. Скорее тут важен был опыт, который у Лукашенко, конечно же, есть. То, что было в Беларуссии уже не происходит в Казахстане. Здесь бунт вполне осмысленный, но может быть весьма беспощадным".

Напомним, ранее российская журналистка Юлия Латынина в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что в протесты в Казахстане может вмешаться президент РФ Владимир Путин и реализовать там крымский сценарий победы.

"Я думаю, что это один из сценариев, которые сейчас прорабатываются в Кремле. Особенно в случае победы революции. Такой признак: очень много частных самолетов улетело из столицы, это хороший признак для протестующих. Если революция не победит, то солидарность людоедов будет превыше всего. И Владимир Владимирович (Путин, - ред.) будет делать все, чтобы помогать остаться у власти Назарбаеву и Токаеву так же, как он помогал Януковичу и Лукашенко.

Но если революция победит, тогда, я думаю, Владимир Владимирович будет очень серьезно рассматривать возможность отторжения русских районов и возможность повторения "крымского успеха". Потому, что прежде всего он в этом успехе сейчас по внутренним российским политическим причинам очень нуждается. Насколько далеко зайдет он в этом плане никто точно не знает", - говорит она.