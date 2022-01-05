21:39, Сегодня

Шанс упущен: в оппозиции Казахстана раскрыли реальные настроения народа Оппозиционный политик рассказал, как изменились требования казахов

В Казахстане власть в лице президента Касыма-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева потеряла шансы договориться с участниками протеста. Казахи отказались от первоначальных требований к власти и перешли от экономических условий к политическим.

Об этьом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" казахский оппозиционный политик Серикжан Мамбеталин.

"Если говорить о протесте, то протест на самом деле получился спонтанный. Это народное волеизъявление, здесь нет никаких закулисных групп, "рук Запада" или клановой войны. Проблема в том, что народ уже устал, народ 30 лет ждал смены власти. Два года назад была смена власти, и к власти пришел Токаев. Он уже два года находится на посту президента. Народ ждал реформ, народ ждал борьбы с коррупцией, но этого ничего не произошло. Поэтому этот маленький триггер - повышение цены на сжиженный газ, люди вышли и из экономической проблемы поставили политические требования", - объяснил Мамбеталин.

Читайте также: Путина отвлекли от Украины - нардеп о протестах в Казахстане

По его словам, Токаев 5 января "фактически первый день стал президентом Казахстана" после отставки Назарбаева с поста главы Совбеза.

"До этого у нас был дуализм во власти. Но к большому сожалению власть не успевает реагировать на требования народа. В первый день было требование снизить цену за литр сжиженного газа до 60 тенге. Власть ответила - да, мы готовы, но до 90 тенге. Потом уже это требование отошло в сторону, власть начала требовать смены премьер-министра и отставки кабинета… Через день последовала реакция, но народу этого тоже мало, потому что сейчас есть исторический шанс у казахов полностью демонтировать старую постсоветскую систему и начать реальные демократические преобразования. У Токаева был шанс возглавить эти демократические решения, но к сожалению, по-моему он уже потерял шанс сегодня. Ему не хватило суток-двое для правильной реакции. На сегодняшний день уже даже отставка Назарбаева со всех постов, о чем мечтали казахи 30 лет, уже не удовлетворяет народ, народ требует большего. Соответственно, и Токаев должен уйти", - объяснил оппозиционер.

Читайте также: Протесты в Казахстане: озвучен прогноз, как отреагирует Путин

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Казахстанский политик Ермек Наримбай в эфире "телеканала Украина 24" рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.