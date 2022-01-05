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"В Казахстане может произойти крымский сценарий" – российская журналистка "Казахстан не очень похож на Украину или Беларусь"

Российские власти могут запустить "крымский сценарий победы" по отторжению российских районов в Казахстане на фоне массовых протестов в стране. Об этом заявила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российская журналистка Юлия Латынина.

"Я думаю, что это один из сценариев, которые сейчас прорабатываются в Кремле. Особенно в случае победы революции. Такой признак: очень много частных самолетов улетело из столицы, это хороший признак для протестующих. Если революция не победит, то солидарность людоедов будет превыше всего. И Владимир Владимирович (Путин, - ред.) будет делать все, чтобы помогать остаться у власти Назарбаеву и Токаеву так же, как он помогал Януковичу и Лукашенко. Но если революция победит, тогда, я думаю, Владимир Владимирович будет очень серьезно рассматривать возможность отторжения русских районов и возможность повторения "крымского успеха". Потому, что прежде всего он в этом успехе сейчас по внутренним российским политическим причинам очень нуждается. Насколько далеко зайдет он в этом плане никто точно не знает", - говорит она.

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Латынина рассказала, что сомневается в успехе революции в Казахастане и объяснила почему:

"Конечно, очень радостно, когда видишь, что казахи не повторяют белорусской ошибки: люди неаккуратно встают на скамеечки и снимают ботиночки, а понимают, что революция - это не тогда, когда правительство стреляет в народ, а когда народ стреляет в ответ. Но я боюсь разочаровать все эти ожидания: Казахстан не очень похож на Украину или Беларусь. Он больше похож на такие страны, как Афганистан, Чечня или многие африканские страны. А именно - Казахстан является родовым обществом и страна не достигла в своем естественном развитии стадии государства. А родовое общество умеет очень эффективно регулировать различные проблемы во взаимодействии людей без государства, когда оно защищает своих членов в результате институтов кровной мести. Но проблема родовой общины в том, что человек, который становится президентом страны, он тут же назначает своими советниками только членов своего рода. И со стороны это воспринимается как коррупция, но на самом деле - отсутствие долгой эволюции госинститута. И это значит, что даже если в Казахстане революция победит, то проблема заключается в том, что следующий человек, который придет к власти, будет делать тоже самое".

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Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.