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Протесты в Казахстане: Токаев может обратиться к России и Китаю, считает политолог В Казахстане готовность населения к протестам определялась еще год назад, сообщил Руслан Бортник

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в критической ситуации может попросить помощь у России и Китая. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог Руслан Бортник.

"Действительно, я думаю, что в критический момент правительство Казахстана, президент Казахстана могут обратиться к России и Китаю. Потому что экономика Казахстана преимущественно ориентирована на Китай. 80 миллиардов долларов инвестиций Китая за 10 лет в эту экономику. А политика и сфера безопасности Казахстана сориентированы преимущественно на Россию. Эта страна (Республика Казахстан - ред.) очень нестандартная. Не так все просто, как это кажется. Потому что это экономика, которая работает по британскому праву. Напомню, что британское право, судьи из заграницы, которые работали в судебной системе, привели к формированию очень либеральной экономики, которая либеральнее во многих аспектах, чем украинская, более конкурентная. Но вместе с тем, на эту либеральную экономику насаждается очень устаревшая, консервативная и архаичная система государственного управления. И сидят люди, еще связанные с Советским Союзом", — сказал политолог.

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Бортник сообщил, что в Казахстане протестные настроения зрели давно.

"О возможных протестах в Казахстане мы говорили еще год назад. Потому что социология, которую проводили наши коллеги, показывала, что больше 50 % процентов казахов демонстрировали готовность к протестам в случае роста цен на пищевые продукты, на продукты первого потребления, в случае продолжения проблем с коррупцией. Особенно это было очевидно по западным регионам Казахстана и Алматы. Прослеживался огромный протестный потенциал. Этот протестный потенциал, помноженный на бешеную коррупцию в этой стране, на отсутствие социальных лифтов, на ковидные ограничения, которые были очень жесткими в Казахстане, одни из самых жестких на постсоветском пространстве, и помноженные на спусковой крючок этого увеличения цен на топливо, видимо, и стал причиной этого протеста", — сказал политолог.

Кроме того, по информации политолога, основой протестов в Казахстане являются криминалитет и радикальные исламистские группировки.

"Сейчас мои коллеги говорят, что основой этого протеста является криминалитет. Вот их сообщение, я просто пересказываю. Криминалитет и радикальные исламистские группировки - это две движущие силы этих людей, которые с холодным оружием в руках сегодня противостоят силовикам. В целом потенциально этот протест готова поддержать большая часть Казахстана. И это надо понимать. И в этом сегодня проблема правительства Казахстана", — подытожил политолог.

Отметим, что оппозиционный политик Ермек Наримбай сообщил, что уличные протесты были самоорганизованными. По его словам, самоорганизация протестующих людей произошла благодаря работе активистов и профсоюзных лидеров.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты которые не являлись лидерами вначале.

Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.