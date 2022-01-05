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Путина отвлекли от Украины - нардеп о протестах в Казахстане Российские власти очень пугает происходящее в Казахстане, отметил Дмитрий Гурин

Президент России Владимир Путин из-за протестов в Казахстане будет вынужден отвлечься от гибридной войны и эскалации ситуации на границе с Украиной.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Я думаю, события в Казахстане отвлекут Российскую Федерацию от происходящего сейчас на границе с Украиной этого накопления войск. Россию и российскую власть очень пугает то, что происходит в Казахстане. Там не просто Майдан в одном городе, там события по всей стране - как их задавишь? Можно отправить ЧВК "Вагнер" в один город, в три, а там по всей стране... Наемников десятки тысяч можно отправить", - сказал Гурин.

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Нардеп отметил, что протесты в Казахстане могут послужить примером для граждан России - "посмотрим, как они на это будут реагировать".

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Казахстанский политик Ермек Наримбай в эфире "телеканала Украина 24" рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.