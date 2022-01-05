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Протесты в Казахстане важны для Украины - политолог "Сейчас внимание аналитического сообщества приковано к треугольнику: Украина-Россия-Казахстан"

Ситуация в Казахстане, где накануне вспыхнули массовые протесты против власти, очень важна для Украины. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Олег Постернак.

"Это постсоветское пространство, несмотря на то, что Советского Союза не существует уже 30 лет. Но отношения между Украиной и Казахстаном за все эти годы были динамичными. Сейчас внимание аналитического сообщества приковано к треугольнику: Украина-Россия-Казахстан", - говорит он.

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Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего на момент начала протестов посты Председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и в Мангистауской области.

Ранее политолог Вадим Карасев в эфире общенационального телеканала "Украина 24" объяснил, почему протесты в Казахстане не превратятся в революцию.