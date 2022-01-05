17:17, Сегодня

Карасев объяснил, почему в Казахстане для свершения революции мало шансов Политолог рассказал, чего не хватает для свержения режима в Казахстане

Маловероятно, что протесты в Казахстане перерастут в революцию. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

По его мнению, для того, чтобы началась революция, в элитах должен произойти раскол.

"Раскола в элитах нет, раскола во власти нет. Революции всегда бывают успешными и становятся фактически революциями из бунтов, из неорганизованных протестов, только тогда, когда есть раскол в элитах. Сегодня в Казахстане раскола в элитах почти нет. Если и есть определенные межклановые противоречия, южный клан Алматы, северный клан... Кстати поэтому Назарбаев и перенес столицу из Алматы в Нурсултан, чтобы уменьшить эти межклановые противоречия. Так вот, хотя и определенные межклановые разногласия... раскола в элитах нет", — сказал Карасев.

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Он сообщил, что результатом протестов будет освобождение власти от влияния бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Токаев является человеком достаточно жестким. Назарбаев окончательно отходит от власти под влиянием масс. Под влиянием вот этих протестов происходит окончательный транзит властей. И фактически остатки назарбаевской элиты будут вычищены из экономически-властных коридоров. В этом смысле понятно, почему Токаев сегодня возглавил Совет безопасности - потому что его возглавлял Назарбаев. Это был такой компромисс между старой и новой элитой, между Назарбаевым и его наследником Токаевым, о том, что Токаев президент, а Назарбаев - глава национальной безопасности стран. Это для того, чтобы обезопасить назарбаевские кланы от возможных преследований", — отметил политолог.

Карасев не исключает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может начать действовать жестко, тем боле, что сегодня силовики подчиняются власти.

"Сегодня мы видим, что Токаев будет уже полноценным президентом Республики Казахстан. И я думаю, что как раз об этом и свидетельствуют его слова о "жестко". Раскола в элитах нет, силовики подчиняются сегодня власти. Бунты или протесты еще будут некоторое время активированы, потому что некому перехватывать власть. Нет альтернативной элиты или оппозиционной элиты, которая могла бы перехватить власть. С другой стороны нет процедуры, например, досрочных парламентских или президентских выборов, потому что там нет выборной демократии, для того, чтобы решить этот конфликт в легальном конституционном русле - перевыборами. Этого нет. Ни одного нет, ни другого нет. Поэтому понятно, что, либо все обвалится, но я этого не прогнозирую, либо через определенное время Токаев будет действовать жестко. Фактически потом этот протест будет сходить на нет", — отметил политолог.

Отметим, что во время обращения к гражданам Казахстана Токаев заявил, что он не будет мириться с протестами.

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жестко", — заявил Токаев.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уходе из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего на момент начала протестов посты Председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и в Мангистауской области.