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"Столкновения, поджоги и мародерство": рассказ очевидца о протестах в Казахстане Протестующие громят витрины и врываются в здания

В Казахстане не утихают столкновения протестующих с правоохранителями, в Алматы были разрушены и подожжены сотни объектов.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" житель Алматы Жандос Курманбаев.

"Мы из окна, поскольку мы живем в центре города, наблюдали, как до 6 утра протестующие занимались мародерством, останавливали машины, перекрывали транспорт, были столкновения с представителями власти", - отметил Курманбаев.

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По его словам, на сегодняшний день "в Алматы порядка 300 объектов были разрушены, подожжены".

"Протестующие громят витрины магазинов, врываются в кафе, требуют еду", - добавил житель Алматы.

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алматы и Мангистауской области.

Казахстанский политик Ермек Наримбай в эфире "телеканала Украина 24" рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.