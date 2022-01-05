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Протесты в Казахстане: озвучен прогноз, как отреагирует Путин Иван Яковина ожидает, что Кремль активно вмешается в казахские события

Президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию в Казахстане, охваченном массовыми протестами. РФ может предпринять попытку захвата части казахских территорий, воспользовавшись нестабильностью.

Такой мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Очевидно, что очень все серьезно. Там горят дома по всей стране и так далее. Я не знаю, поменяется ли полностью власть, но думаю, что либо Назарбаеву, фактическому правителю, либо Токаеву, "зиц-президенту", придется уйти в результате всего происходящего. Кто-то один из них почти наверняка лишится власти, а может быть, если все будет идти в том же духе, что и сейчас, то оба лишатся власти. Думаю, это вполне реально", - считает международник.

Яковина прогнозирует, что Запад не будет вмешиваться в ситуацию:

"Если Запад вмешается, это даст действующей власти, Назарбаеву и Токаеву, прекрасный шанс сказать, что это все подстроили американцы, как это любят обычно диктаторы говорить. Конечно, я думаю, Запад не будет делать такую подачу нынешним властям Казахстана".

При этом журналист не исключает, что Владимир Путин, если ситуация станет критической для Нурсултана Назарбаева, может вмешаться.

"Помните, как он вмешивался, когда Янукович почти падал? Я думаю, здесь может быть та же ситуация. Плюс я почти уверен, что может произойти попытка захвата части территории Казахстана, поскольку в российской Госдуме уже давно звучали голоса о том, что северный и восточный Казахстан - это подарки Ленина, несли бред "давайте возвращайте". Думаю, что вторжение или вмешательство со стороны России - это вполне реальная вещь", - подчеркнул Яковина.

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алма-Ату, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего к моменту начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил Интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алма-Ате и Мангистауской области.

Казахстанский политик Ермек Наримбай в эфире "телеканала Украина 24" рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.