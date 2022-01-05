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Ермек Наримбай рассказал, кто стоит за протестами в Казахстане Политик сообщил, почему экономические требования быстро переросли в политические протесты

Казахстан охватили массовые протесты, которые начались из-за двукратного повышения цены на газ и быстро переросли в протесты с политическими требованиями. Самоорганизация протестующих людей произошла благодаря работе активистов и профсоюзных лидеров. Об этом рассказал в программе "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" казахстанский оппозиционный политик Ермек Наримбай.

Он сообщил, что в Казахстане осталось мало оппозиционеров, так как власть сделала все для того, чтобы нейтрализовать их деятельность. Поэтому, по его словам, уличные протесты были самоорганизованными.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.

Политик отметил, что в Казахстане депутаты отказались идти на контакт с народом. Кроме того, избирательный процесс в Казахстане Наримбай назвал "фальшивым".

"У нас фальшивые выборы происходили недавно, и вот эта тысяча новоизбранных фальшивых депутатов, они не вышли на улицы к народу даже от имени власти, даже в защиту власти. Ни один чиновник не вышел. Вот этот вакуум власти на улице, когда власти не знают, как разговаривать, бояться народа, боятся улицы... Все это просто в итоге вылилось на силовые разгоны со слезоточивым газом и светошумовые гранаты. Это просто растерянность властей. И сейчас они не знают что делать", — сказал оппозиционер.

Наримбай также отметил, что в организации протестов большое значение имела коммуникация людей в соцсетях. Несмотря на то, что власть решила ввести ограничения на работы интернет-ресурсов, люди находили возможность выходить в Интернет и получать информацию.

"Вся оппозиция, протестная масса оппозиционная в народе - самоорганизована благодаря армии наблюдателей, которая участвовала активно в выборах. Эта армия наблюдателей предшествовала армия наблюдателей в Беларуси. Она себя очень хорошо показала. Она организована по городам, по соцсетям, в различных WhatsApp-группах, telegram-группах. Так что в этом отношении координация есть. Несмотря на запреты, люди через VPN выходят в интернет... Люди преодолевают все вот эти препоны властей, самоорганизовываются, успешно противодействуют и выходят на улицы... Нижнее звено активистов самоорганизовалась и быстро вышло на социальные сети. Сейчас интернет и социальные сети в Казахстане играют в протестной среде огромную роль в самоорганизации. Плюс отключение интернета людей оставило без выбора. Это их вынудило выйти на улице, потому что получать информацию уже негде. Они выходят на улицы и примыкают к митингу", — сказал политик.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алма-Ату, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уходе из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего на момент начала протестов посты Председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана.

Уже 5 января провайдер "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране.

Также в столице Казахстана городе Нур-Султан ввели чрезвычайное положение, которое продлится до 19 января. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в Алма-Ате и в Мангистауской области.