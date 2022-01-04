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Разговор будет сложным: российский политик о заседании "Россия-НАТО" Леонид Гозман сообщил, какую тему стоило бы поднять на заседании НАТО с участием России

России и НАТО стоит обсудить вопросы, касающиеся размещения ударных ракет. Об этом сообщил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Я, как и все, в тревоге, поскольку война уже не только та, которую мы ведем на вашей земле, к сожалению, но и война большая, которая все ближе и ближе. И заявление пяти ядерных держав о том, что война недопустима, меня только встревожило. Потому что это какие-то бессмысленные и пустые слова. Это как святой водой лечить вместо лекарств. Это ритуалы какие-то непонятные. И такие ритуалы исполняются, когда все чувствуют опасность. То есть они тоже чувствуют опасность, но они не знают, что с ней делать. Поэтому хотелось бы, чтобы было какое-то снижение напряженности", — сказал эксперт.

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Он также сообщил, почему считает, что диалог России с НАТО будет напряженным.

"Это будет очень напряженный разговор. А напряженным он будет потому, что конфликта нет. Есть конфликт по поводу Украины, желание Путина захватить вашу страну, лишить ее независимости, и нежелание Запада разрешать это сделать. Это реальный конфликт. Конфликта между НАТО как большой структуры и Российской Федерацией нет. Никто никому не угрожает. Это высосанная из пальца проблема. Эту проблему, всю эту напряженность придумали наши (россияне - ред.) для решения внутриполитических проблем. Поэтому это очень трудно обсуждать, очень трудно договариваться", - сказал Гозман.

Он также отметил, чего можно ожидать от такой встречи.

"Что может произойти? Я думаю, что дипломаты обеих сторон, которые сохраняют разум... Не надо судить обо всем дипломатическом корпусе Российской Федерации по Марии Захаровой, у нас есть профессиональные люди, и я даже знаю некоторых... Так вот, дипломаты обеих сторон, серьезные дипломаты, я думаю, что они будут пытаться найти какую-то формулу, которая позволит НАТО и России сохранить лицо", — сказал он.

Российский политик обратил внимание на одну, на его взгляд, серьезную проблему.

"Есть одна проблема очень серьезная, которую по уму надо решать. Когда наши начальники говорят о подлетном времени ракет, что, например, нельзя, чтобы Украина вступала в НАТО, потому что подлетное время (малое - ред.) - это чушь. Потому что Латвия ровно на таком же расстоянии, как и вы от нас. И там тоже могут стоять ракеты. А сейчас, благодаря мудрой политике Путина, в НАТО собралась вступать Финляндия, которая никогда никуда не вступала. А тут президент Финляндии и премьер Финляндия заявили, что они собираются вступать в НАТО, чтобы противодействовать российской агрессии. Тут вообще уже "две трамвайных остановки" до наших главных центров. С одной стороны, это ерунда. С другой стороны, проблема подлетного времени - это проблема очень серьезная. Кто-то может сказать - какая разница, 4 минуты, 5 минут или 15 минут летят ракеты, все равно до бомбоубежища добежать не успеешь, все равно всем конец. Это не совсем так. Дело в том, что когда ракета летит, например, 15 минут или 20 минут, то решение об ответе может принять высшее политическое руководство страны. Есть время доложить первым лицам, чтобы они приняли решение. Если время подлета, например, 4 минуты, то решение об ответном ударе принимает дежурный майор или вообще автомат. Просто автомат, без участия людей. А вдруг какая-то ошибка? В этом смысле, если они будут договариваться, то это вполне можно обсуждать", — сказал Гозман.

Он также подчеркнул, что ситуация, которая создана Россией, не имеет отношения к членству Украины в НАТО.

"Это не имеет никакого отношения к вступлению Украины в НАТО. Но я очень надеюсь, что вы вступите в НАТО рано или поздно. Я вам очень этого желаю. И я считаю, что это будет совершенно правильно для вас. Кстати говоря, и для нас. Потому что со странами НАТО у РФ совершенно безопасные и спокойные границы. Ничего на них не происходит. Так что это не имеет отношения к вступлению в НАТО, но это имеет отношение к взаимным договоренностям НАТО и Российской Федерации о том, где можно, а где нельзя размещать ударные ракеты. Вот это можно обсуждать. Ничего безумного в этом нет. Более того, это обсуждалось, об этом были договоренности. Потом они были все нарушены. Если они будут в эту сторону двигаться, то было бы здорово. Хотя сейчас главная тема этой встречи будет - как выйти из идиотской ситуации, в которую всех загоняет моя страна, к сожалению, руководство моей страны, и как выйти без войны", — сказал политик.

Отметим, что пресс-служба НАТО анонсировала внеочередное виртуальное заседание министров иностранных дел Альянса по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщается на странице в Twitter. Заседание запланировано на 7 января.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО.

"Что касается членства в Альянсе в Мадриде в 2022 году (будет саммит НАТО — ред.), мы ставим такую задачу, и мы обговаривали участие Украины с генеральным секретарем НАТО, а также за кулисами, учитывая отдельные отношения с отдельными лидерами. Для нас главное - чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.