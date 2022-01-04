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Визит Борреля в Украину - это подготовка к диалогу с Америкой, считает эксперт В ЕС не хотят, чтобы США обсуждали Европу без Европы, сообщил эксперт, комментируя визит Борреля в Украину

США сегодня выступают участником переговоров с Россией по вопросу безопасности Европы. Об этом шла речь в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Экономический международный эксперт Руслан Осипенко прокомментировал поездку главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Украину, которая состоится с 6 по 8 января. Известно, что во время визита Боррель планирует посетить линию разграничения на Донбассе.

"Если говорить об интересах Европы с точки зрения вопроса безопасности, то Боррель просто набирается аргументов перед переговорами с Соединенными Штатами Америки. Они будут общаться кулуарно 100%. Они (европейцы - ред.) не хотят быть статистами в процессе, когда Россия и Соединенные Штаты Америки начали между собой прямой диалог о безопасности в Европе. О Европе без Европы. Они хотят быть в игре. А чтобы быть в игре, то надо увидеть воочию и набраться аргументов, что делается на Донбассе. Кроме того, когда вы получаете что-то на бумаге, вы должны сами увидеть, что делается на фронте в Украине. И тогда вы сможете выстраивать свою позицию на переговорах с США. Поэтому главная идея - это, чтобы без европейцев не обсуждали безопасность на континенте вообще", — сказал Осипенко.

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Кроме того, стало известно, что 6 января планируется в Москве встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с политическими советниками по Нормандскому формату – внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Эксперт считает, что такая встреча без украинской стороны является обсуждением Украины без Украины. По его словам, сегодня важна позиция США относительно Украины.

"Украина в треугольнике Россия-США-Украина - самое слабое звено. Это будет рассматриваться как диалог, который обсуждался между Байденом и Путиным, а его продолжение предполагалось на уровне экспертов. Это вроде бы продолжение, но основной темой этого диалога будет Украина. Ее вступление в НАТО, будет ли она независимым государством вообще или она останется в сфере влияния России. Поэтому для нас это опасно. Утешает лишь то, что сказал Байден, что он не будет обсуждать никакие вопросы безопасности без своих союзников. А мы подписали стратегическое соглашение между США и Украиной. Подписали Министерства обороны между собой, то есть мы более активно начали сотрудничать с США. Я надеюсь, что они не поступят так, как это было с Афганистаном", — сказал эксперт.

Осипенко также отметил, что предстоящая поездка в США министра иностранных дел Германии Анналены Бербок подтверждают предположение того, что европейцы не хотят, чтобы безопасность Европы оговаривалась у них за спиной. Известно, что в Вашингтоне Бербок планирует обсудить с Энтони Блинкеном и другими политиками ряд вопросов, среди которых и российско-украинский конфликт.

"Бербок поедет как раз говорить о том, чтобы не было договоренностей между Байденом и Путиным без европейцев. Потому что Германия - это ключевая страна в Европе. Это локомотив всех европейских процессов и главной экономики. От позиции Германии будет зависеть евроатлантическое единство между США, Британией и континентальной Европой. Поэтому эти переговоры также чрезвычайно важны, — сказал эксперт, отметив, что эти переговоры оптимистичны, так как Бербок занимает проевропейскую позицию, которую занимает большинство стран в Европе по отношению к России", — сказал Осипенко.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО.

"Что касается членства в Альянсе в Мадриде в 2022 году (будет саммит НАТО — ред.), мы ставим такую задачу, и мы обговаривали участие Украины с генеральным секретарем НАТО, а также за кулисами, учитывая отдельные отношения с отдельными лидерами. Для нас главное, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.