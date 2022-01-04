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Самые верные друзья: Пионтковский прокомментировал переговоры США об Украине Андрей Пионтковский рассказал, какая борьба происходит по украинскому вопросу

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главами МИД "Бухарестской девятки" министром иностранных дел Турции и обсудил с ними вопрос Украины. Эти переговоры прокомментировал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Встреча Блинкена с "Бухарестской девяткой" — это очень позитивное событие для Украины. Это встреча самых верных и преданных друзей Украины. Известно, что в Вашингтоне идет борьба между двумя линиями — линией помощника по национальной безопасности Салливана, так называемой "Путин ферштейн", и линией Блинкена, подписавшего с Дмитрием Кулебой замечательную хартию стратегического сотрудничества Украины и США. Борьба заключается в том, что Путин пытается навязать президенту США поддержку своей интерпретации Минских соглашений, чтобы он присоединился к давлению на Украину, и чтобы Украина легализовала военно-террористический плацдарм ОРДЛО, ничего в нем не меняя. Украина понимает, что это равносильно уничтожению государственности и никогда на это не пойдет. Но Путин предпринимает отчаянные попытки заставить США это сделать", — сказал он.

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Пионтковский прокомментировал разговор президента США и президента Украины, который состоялся 2 января.

"Последний разговор Байдена с Зеленским на меня произвел хорошее впечатление, потому что в коммюнике четко подчеркивалась защита Украины и мельком в конце проходит ссылочка на Минские соглашения. Решающую роль сыграл твит Кулебы 31 декабря, я его считаю историческим, где он сказал: если Запад дрогнет, Украина все равно будет защищать свою независимость и не отступит. Вот такое сейчас напряжение борьбы. К сожалению, и в Украине есть группа в Офисе президента, которая работает на эту (российскую — ред.) интерпретацию Минских соглашений. Это Ермак, не будем этого скрывать. Предложенные им "10 шагов к миру" прописывают те же самые требования, которые ставит Путин", — сказал он.

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Напомним, 3 января госсекретарь США Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы российской эскалации в Украине и ряд других вопросов.

Также в понедельник Блинкен поговорил с "Бухарестской девяткой" – восточной группой союзников по НАТО, в которую входят Польша, Болгария, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Румыния.