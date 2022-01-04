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Россия готова нанести ядерный удар в любой момент - Жданов Меморандум о неприменении ядерного вооружения не стоит бумаги, на которой он написан, сказал эксперт

Россия проводит военные учения, которые предусматривают возможное использование ядерного оружия. Таким образом, страна-агрессор готова к тому, чтобы использовать такое вооружение в реальности. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"С военной точки зрения, они (Россия –ред.) готовятся к применению ядерного оружия. "Хочешь мира - готовься к войне". Это политическое заявление, этот меморандум, который они подписали, не стоит той бумаги, на которой он написан. Почему? Потому что там нет главных фигурантов сегодняшнего "ядерного клуба". Там нет Северной Кореи, там нет Индии, там нет Пакистана, там нет Израиля, там нет Ирана. Я вам скажу, что адекватность тех стран, которые я перечислил только что, гораздо ниже, чем между теми странами, которые подписали меморандум, кроме России. Сама Россия так себя и ведет - она, с одной стороны, инициирует меморандум о неприменении, и тут же демонстрирует, что она готова применить (ядерное оружие - ред.) в любой момент", — сказал эксперт.

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Жданов отметил, что концепция того, что ядерное оружие является только сдерживающим внешнюю агрессию фактором, не работает.

"Она (концепция – ред.) не работает. Пугают только последствия. Кто понимает эти последствия, того они пугают. Поэтому ядерное оружие может выступать как сдерживающий фактор. Но страны, которые я перечислил, готовы применить (ядерное оружие – ред.) друг против друга или тех, с кем они будут воевать. ...Что Индия, что Пакистан. У них, кстати, идет война, у них есть общая территория. Китай и Индия - идут почти военные действия, там очень сильное противостояние, они готовы к применению. Про Иран я вообще не говорю, про Северную Корею тоже", — сказал он.

Эксперт обратил внимание, что готовность к применению ядерного оружия уже говорит о том, что это вооружение по приказу могут применить. По его словам, разработок и испытаний такого оружия не останавливают. Кроме того, Жданов считает, что инициатива Москвы подписать такой меморандум с другими странами просто определяет круг общения, который выгоден Кремлю и президенту РФ Владимиру Путину.

"Готовность к применению дает возможности в любой момент отдать приказ о применении... Никто не остановит никаких разработок. Это инициатива РФ, которая больше показывает круг тех стран, с кем хотела бы разговаривать Россия. И для России это основание - собрать такой "клуб", с кем бы Путин хотел разговаривать. Но она не касается ядерного оружия, его распространения, вообще не касается гонки вооружений. Завтра никто не прекратит никакую разработку", — сказал эксперт.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что в РФ в начале 2022 года стартуют стратегические командно-штабные учения с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил. Об этом пишет ТАСС.

"Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ", — отметило издание.

Также известно, что сайт Кремля опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия, КНР, США, Франция и Великобритания "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".