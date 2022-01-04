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Эксперт объяснил, зачем Россия пошла на обострение отношений с НАТО Второй "Карибский кризис" выгоден России, чтобы удовлетворить геоэкономические потребности, считает эксперт-международник

Россия торгуется с Западом за определенные преференции для себя. В качестве "диалога" она устраивает эскалации на границах с Украиной и идет на обострение с НАТО. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Евгений Добряк.

Он ответил на вопрос, зачем Россия пошла на обострение отношений с НАТО.

"Есть несколько интересов РФ. Потому что инициатор обострения всей этой ситуации, и попытка сделать так называемый второй "Карибский кризис"… идет со стороны России. Почему? В первую очередь Россия имеет геоэкономический интерес. Это сертификация "Северного потока -2". Также Россия хочет оставаться монополистом в поставках углеводородов в ЕС и другие страны. И в этом плане они используют военно-политическую риторику в своих действиях, демонстративно-показательные выступления на границах с Украиной, много учений, которые проводят в сторону западных границ НАТО, и тем самым выторговывают себе определенные преференции", — отметил Добряк.

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Он подчеркнул, что прямой военной угрозы для РФ сегодня нет.

"Что касается, например, этого противостояния, которое мы сейчас видим, то здесь же нет прямой военной угрозы для РФ, и мы прекрасно это понимаем. И они прекрасно понимают, что на сегодня они даже в некоторых вопросах превосходят Запад. Например, они получили гиперзвуковое оружие. И они заявили, и это знает разведка западных стран, что действительно у них есть гиперзвуковое оружие. Сейчас США разрабатывают (гиперзвуковое оружие - ред.) и в течение года-двух смогут его получить на свое вооружение. Поэтому здесь прямых угроз я не вижу для РФ. Здесь есть сугубо политические и геоэкономические вопросы, которые Россия ставит на "кон" своих торгов (с Западом – ред.)", — отметил эксперт.

Он сообщил, что России невыгодно иметь соседа, у которого будет сильная экономика и сильная армия.

"Конечно, для них (для РФ – ред.) Украину невыгодно (видеть – ред.) экономически сильной, а также сильной в военной сфере, и тем более, что она теоретически может вступить в НАТО", - сказал Добряк.

Также он отметил, что страхи России относительно получения Украиной членства в НАТО сегодня не могут быть обоснованы, что хорошо понимают в Москве.

"Россияне прекрасно понимают, что на сегодня угрозы вступления Украины в НАТО нет. По крайней мере две страны - Франция и Германия - выступают категорически против. Все. А там консенсусное решение по принятию", — сообщил эксперт.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО.

"Что касается членства в Альянсе в Мадриде в 2022 году (будет саммит НАТО — ред.), мы ставим такую задачу, и мы обговаривали участие Украины с генеральным секретарем НАТО, а также за кулисами, учитывая отдельные отношения с отдельными лидерами. Для нас главное - чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.