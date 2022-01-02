19:08, Сегодня

У США есть "оружие" против Путина – российский политик Леонид Гозман рассказал, в чем состоит проблема международной политики РФ

Чего российская власть хочет добиться от Запада, рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Проблема российской внешней политики состоит, по-моему, кроме агрессивности, в уровне адекватности. Боюсь, что наши руководители не очень реально представляют реальный мир — и внутри страны, и международный. Им почему-то кажется, что они могут быть с Китаем на равных. А какое "на равных"? Это союз волка и зайчика. Поэтому коэффициент неадекватности нужно вводить, когда мы пытаемся понять, чего они хотят. Задача минимум для Путина, как мне кажется, – чтобы Запад сказал: ну ладно, черт с тобой, делай в Украине что хочешь. Или более мягкий вариант: что взял - то взял, то твое, дальше не лезь, а помогать Украине освобождаться мы уже не будем. Вот то, что ему надо получить. Но он этого не получит, потому что война в Украине наносит ущерб безопасности США и Европы", — сказал он.

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Гозман ответил на вопрос, что может угомонить Владимира Путина.

"Если кто и может - то Байден. Даже не лично Байден, а президент США. Конечно, мы можем пыжиться сколько угодно, но даже если сам Владимир Владимирович не понимает реальности, ее понимают его министры, ближайшие сотрудники. И они понимают, что совсем расплеваться с Америкой можно, но тогда придется входить в состав Китая как одна из его провинций и дальше жить спокойно. Но если мы хотим как-то жить более-менее независимо, отношения с США нам нужны. Причем они нужны нам и как государству, так и еще в одном важном ключе. Чем Путин отличается от Сталина? Не только тем, что Сталин проливал больше крови, но и тем, что сталинская элита и сам Сталин были завязаны исключительно на СССР — они жили здесь, здесь были дачи, жили дети, и так далее. Путинская элита — и, возможно, это наше спасение, — вся завязана на Запад, и это они терять не хотят. Поэтому президент США - это ровно тот человек, который может сказать президенту России: сюда лезть нельзя, и если ты так сделаешь, мы ударим вот здесь", — сказал он.

Напомним, американский дипломат Джон Хербст считает, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.