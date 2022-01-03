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Переговоры США или Запада с Путиным – не измена: мнение дипломата "Российская сторона принципиально пытается избегать переговоров с Украиной"

Характер переговоров России с США и Западом и будет определять, насколько Путин действительно сильный лидер. Такое мнение высказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Юлия Осмоловская.

"Именно характер этих ожидаемых переговоров - фактически триада переговоров (двусторонние из США, в рамках НАТО, ОБСЕ) - и будет определять, насколько Путин действительно сильный лидер, насколько он смог выбороть свои интересы, о которых заявлял. Пока могу сказать, что это скорее готовность Запада идти на диалог с Путиным, это не признание его как сильного лидера, а скорее понимание безысходности той ситуации, которую он создал, фактически шантажируя безопасность в Европе. И это отлично понимают западные собеседники. Но все будет определять ход этих переговоров", – сказала она.

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"Сама готовность американской стороны или Запада идти на переговоры не может трактоваться как измена. Это готовность по крайней мере послушать, что будет говорить Россия в защиту своей позиции, и пытаться ее убедить. А вот именно характер договоренностей, которые будут по результатам переговоров, - это уже будет определять, насколько Путин - сильный лидер. Надеюсь, этого не произойдет", - рассказала дипломат.

По ее мнению, российская сторона принципиально пытается избегать переговоров с Украиной:

"Третьи переговоры, которые запланированы в рамках ОБСЕ в Вене, кажется, 13 января, как раз анонсировались американской стороной - по крайней мере их медиа так комментируют - как такие, что там будут и представители Украины участвовать, т.е. те страны ОБСЕ, которые могут обсуждать эти вопросы. Посмотрим, насколько это будет действительно выполнено. Мы видим, что российская сторона принципиально пытается избегать переговоров с Украиной. Но вместе с тем в диалоге с американской стороной россияне с удовольствием констатируют, что американская сторона с готовностью выслушала позицию России, ее беспокойство, аргументы, что ее смущает. Соответственно, происходят двойные стандарты, т.е. в диалоге с американской стороной Россия готова откровенно говорить об интересах, позициях, своих аргументах - даже если нет совпадения позиций, - а в диалоге с Украиной она просто этим пренебрегает и игнорирует Украину".

Также дипломат отметила, что российская сторона переводит все переговоры на уровень двусторонних контактов с американской стороной:

"Она даже не желает проводить многоформатные переговоры в рамках НАТО, ОБСЕ и говорит, что для нее ключевым является именно двусторонний диалог с американской стороной".

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "Фокус" заявил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести разговор, если будет предмет для переговоров.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора - он состоится", - заявил он.

Ермак отметил, что Зеленский готов к встрече с Путиным, однако когда и где она состоится, пока неизвестно.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, почему Россия не согласится на любые переговоры с украинской стороной.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье. И потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит...", - отметил Данилюк.