17:56, Сегодня

В разговоре Байдена и Путина есть центральный момент: политолог сказал какой "В каком контексте это было сделано?"

В разговоре президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина есть центральный момент. Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Путин пригрозил Байдену разорвать дипломатические отношения с США. Страшная, конечно, угроза, но в каком контексте это было сделано? Впервые открыто на таком высшем дипломатическом уровне Путин признал, что планирует масштабную агрессию против Украины. Я думаю, что это самый главный итог этой беседы", - сказал он.

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По словам Пионтковского, изображая угрозу, Путин выбивает себе какие-то преференции:

"Неформально вырисовывается неприятная сделка. Байден для себя будет говорить: "Я - вот такой герой, я предотвратил крупномасштабное вторжение в Украину, я угрожал Путину", но при этом он согласился на путинский тезис о том, что нужна такая интерпретация Минских соглашений, особый статус Донбасса, выборы под контролем оккупантов. Именно об этом он будет завтра говорить с Зеленским. Он будет завтра уговаривать Зеленского вот на эту формулу Минских соглашений. И это очень опасный путь, ведь Украина является субъектом мировой политики".

Напомним, американский дипломат Джон Хербст считает, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.