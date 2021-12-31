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Все зависит от одной страны: чем завершатся переговоры Байдена и Путина Российский журналист рассказал, есть ли вероятность капитуляции России или США

По итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Путина ни Россия, ни США не пойдут полностью на уступки — об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

"Я думаю, опции полностью прогнуться нет ни у Путина, ни у Байдена. Если имеется в виду со стороны Путина сказать: нет, извините, я был неправ, Украина пусть вступает в НАТО и желаю ей большого счастья вместе с Западом. Это совершенная фантастика, этого не будет. Точно так же опция, что Байден скажет: ну ладно, если Путин не хочет, то мы сейчас подпишем все договоры, и НАТО, и США покончат самоубийством — такой возможности нет. Речь идет о довольно длительных и нудных переговорах, и результаты будут зависеть не от Путина, Байдена и Запада, а только от одной страны — от Украины. Если Украина будет готова жестко сопротивляться любым попыткам Путина развязать агрессию или даже в случае агрессии даст жесткий отпор, то помощь ей будет нарастать в соответствии с уровнем сопротивления. Очевидно, что Запад не собирается воевать за Украину, но в случае решительных действий самой Украины, ее несгибаемости Запад будет помогать. При этом одной рукой он будет помогать Украине, а другой рукой будет наносить удары по Путину. И я думаю, вот это главное", — сказал он.

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По его словам, Путин будет продолжать свои попытки вернуть Украину под влияние России.

"Сейчас в российском телевизоре и у официальных "говорящих голов" есть такая точка зрения, что Украина не является субъектом, что все зависит от Запада. Ничего подобного, все ровно наоборот. Единственным главным субъектом является именно Украина. Главным субъектом. Путин в известной степени здесь статичен, он не оставит своих попыток создать напряжение, пытаться проглотить Украину, проглотить Беларусь, создать подобие СССР-2. Со стороны Запада тоже очевидно, что воевать за Украину никто не будет, но если Украина будет сопротивляться, то Запад будет ей помогать. Главный вопрос здесь — позиция Украины", — сказал он.

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Напомним, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря. Президенты обсудили ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.