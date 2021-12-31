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США пойдут на некоторые уступки Кремлю: подробности от российского политика Владислав Иноземцев рассказал, есть ли вероятность вторжения России в Украину

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, состоявшийся 30 декабря, прокомментировал в программе "Красные линии Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" российский политический деятель Владислав Иноземцев.

"Разговор прошел быстро, я думаю, он был вполне конкретный и предметный. Результаты мы, конечно, увидим уже в ходе переговоров делегаций, которые состоятся менее чем через две недели. Но я думаю, что США, безусловно, не могут согласиться на большинство требований, выдвинутых Россией. Я согласен с мнением, что Путин совершил ряд тактических ошибок, связанных с тем, что все его пожелания были заранее раскрыты. И сейчас американцы и в целом Запад понимают, с чем столкнулись - и с чем можно соглашаться, а с чем нет. Это будет долгосрочный многосторонний сеанс психотерапии, в ходе которого Москву будут убеждать, что нужно вести себя хорошо", — сказал он.

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Эксперт предположил, в каких вопросах будет достигнуто соглашение, а в каких нет.

"Какие-то уступки будут обеспечены, я думаю, это будет касаться размещения вооружений. Было очень много тезисов относительно того, какие виды вооружений не должны находиться в каких частях мира. Я думаю, эти вещи вполне резонны и по ним могут быть договоренности. Что касается главного требования — Минских соглашений, — конечно, в данном случае никто не может заставить Украину их исполнить и реализовать. И безусловно, Вашингтон и Брюссель не будут давить на Украину, чтобы Минские договоренности были выполнены. Будет, конечно, очень много разговоров на эту тему, но таким образом обнулить украинскую государственность Запад не заинтересован", — сказал он.

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Иноземцев объяснил, какие санкции могут подействовать на Москву, и стоит ли Украине опасаться вторжения.

"Санкции были озвучены. И американцы, и европейцы пообещали масштабные ответные шаги в случае вторжения (в Украину — ред.). Но в данном случае, я думаю, что единственным серьезным ударом для Кремля будет нефтегазовое эмбарго. Будет ли оно введено — я думаю, что это очень сложный вопрос. Проблема в другом — вторжение России в Украину маловероятно, потому что Путин никогда не действует в открытой манере. Чтобы случилось такое вторжение, нужен конкретный приказ главнокомандующего. Этого никогда не происходило со стороны Путина. Он всегда хочет иметь возможность дать задний ход. Просто бросить армию в Украину, начать штурмы городов с мирным населением танками и самолетами — это будет иметь катастрофические последствия для Путина даже во внутренней политике. Кроме того, украинская армия серьезно изменилась, и Россия может потерпеть военное поражение", — сказал он.

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Напомним, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным вчера, 30 декабря. Президенты обсудили ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.