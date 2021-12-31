10:39, Сегодня

В мире все меньше вспоминают о войне в Украине - дипломат об "успехе" путинской стратегии Путин смог изменить мировую повестку дня, считает дипломат Валерий Чалый

Кремль смог изменить мировую повестку дня, касающуюся российской агрессии в Украине. Сегодня обсуждают ядерный шантаж и нерасширение инфраструктуры НАТО, отодвинув на второй план войну на Донбассе, где гибнут украинцы.

На это обратил внимание в программе "Красные линии Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый.

"Путин не откажется от своего желания восстановить Советский Союз или империю, (от желания - ред.) установить влияние на республики, которые за 30 лет стали независимыми странами. Он это видит своей ключевой задачей, которая его поведет на выборы в 2024 году, которая дает ему легитимность в глазах российского избирателя. Он не пойдет на эти уступки. Здесь возникает большой вопрос – а о чем мы сейчас говорим?", — сказал дипломат.

Читайте также: У Путина есть козырь — политолог о переговорах с Байденом

Валерий Чалый отметил, что сегодня международное сообщество обсуждает ситуацию с НАТО, но отодвигает на второй план войну, которая идет в Украине.

"Посмотрите, что они сделали все вместе с подачи Путина. Они повестку дня заменили. Что сейчас мы обсуждаем? Мы обсуждаем расширение НАТО и шантаж ядерным оружием. Мы уже не обсуждаем страну, мы не обсуждаем каждый день наших раненых и погибших, у нас ситуация не решается там ( на Донбассе – ред.), у нас огромные гуманитарные проблемы. Где эта помощь, которая должна идти на эти вопросы? Все это уходит на второй план", — отметил дипломат.

Чалый считает, что пора признать тот факт, что стратегия Кремля добилась, чтобы Запад в вопросах геополитики остался позади.

"Путин это сделал, он поменял обсуждение. Это огромная (проблема - ред.). Как он это сделал? Он применил их последний аргумент – оружие. Он передвигает до 100000 (военных - ред.) вдоль границ (Украины – ред.), он зашел в Беларусь военными базами фактически, а не тренировочными пунктами, как они их очень стыдливо называют. Он уже поднял ставки и это сработало. Давайте признаем, что это сработало. США понимают, что они на шаг позади, европейцы понимают, что они на два шага позади. Они хотят что-то сделать, хотят выиграть время, а Путину надо решить сейчас... Ему нужно сейчас ускорить этот процесс", — подчеркнул дипломат.

Читайте также: Путин делает то же, что и Гитлер — экс-нардеп об угрозах для Украины

Валерий Чалый также сообщил, что он ничего нового от переговоров президента США Джозефа Байдена и Владимира Путина не ждет. По его мнению, лидеры двух супердержав обо всем договорились еще в Женеве.

"Все, что происходит в этих разговорах, мы будем знать где-то 10%. И именно такой процесс, которой сейчас пошел, свидетельствует о том, что какие-то договоренности уже есть. Я считаю, что эти договоренности были уже достигнуты в Женеве, на двух предыдущих разговорах", — сказал он.

В свою очередь, американский дипломат Джон Хербст считает, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.