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Разговор Байдена с Путиным: Чалый сообщил, что можно ожидать от этого диалога Чалый сообщил, почему не ждет ничего интересного от переговоров Байдена с Путиным

Что можно ожидать от переговоров президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина сообщил в программе "Красные линии. Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый.

"Почему мы так уделяем внимание этому разговору? Ведь 7 декабря состоялась еще одна конференция (между Путиным и Байденом – ред.), но почему-то на нее не обращают такого внимания. Причина - этот разговор происходит после ультиматума России путем подачи двух проектов договоров (соглашение и договор с США и НАТО о нерасширении военной инфраструктуры в Восточную Европу – ред.). Хотя они сделали это способом, который не предусматривает нормальных переговоров. Просто опубликовали с ультимативным требованием - НАТО никуда не расширяется, США не поддерживает фактически оружием своих партнеров, хотят определить зоны влияния. Там много желаний…Они хотят этим ультиматумом поделить Европу после холодной войны, где они не были победителями", — сказал дипломат.

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Он также отметил, почему Москва решилась на ультимативные требования к США и НАТО.

"Есть две причины - это милитаристское, военное усиление России, и то, что сейчас нефтяные цены на высоком уровне. Зима. Энергетически можно использовать этот фактор. У Путина тикают часы. Он понимает, что сейчас он в наилучшей ситуации, поэтому хочет навязать свою позицию. Поэтому все ждут, что ответит США, что ответил Джозеф Байден. В Европе ждут того же самого, но я ничего не жду от этого разговора", — сказал Чалый.

По его словам, договоренности между президентами США и РФ были достигнуты раньше.

"Все, что происходит в этих разговорах, мы будем знать где-то 10%. И именно такой процесс, которой сейчас пошел, свидетельствует о том, что какие-то договоренности уже есть. Я считаю, что эти договоренности были уже достигнуты в Женеве, на двух предыдущих разговорах", — сказал он.

В свою очередь, американский дипломат Джон Хербст считает, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.

Стоит напомнить, что российский политолог Андрей Пионтковский отметил, что предстоящий разговор Джозефа Байдена и Владимира Путина имеет важнейшее значение не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. По его словам, будущая история зависит от того - капитулирует Байден перед Путиным, или даст отпор.