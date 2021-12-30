В беседе Путина с Байденом есть две темы: чего ждать Украине

Чего ждать Украине от переговоров президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" международный обозреватель Иван Яковина.

"Я думаю, что сгущают краски, говоря, что Байден продал все на свете Путину и что все пропало и все кончено. Я думаю, что не все пропало, даже в администрации Байдена нет общего мнения о том, как вести дела с Россией. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен придерживается сильно иной позиции, чем Джейк Салливан. Блинкен гораздо более жестко настроен относительно Путина, чем Салливан, это надо понимать. Сейчас я предполагаю, этот разговор будет вестись по двум главным темам. Тема номер один — думаю, Путин попытается выставить какие-то дедлайны. Он выступил с ультиматумом, но дедлайнов не обозначил, соответственно, ультиматум получился каким-то недоделанным. Я думаю, Путин сейчас решил перед переговорами 10-12 числа поставить какие-то дедлайны.

Второе — со стороны американцев будет встречное условие перед началом переговоров, это отвод войск от границы с Украиной. И мне кажется, многое станет понятным о том, кто выигрывает в этой схватке, когда либо будут, либо не будут отведены российские войска от границы с Украиной. Потому что если Путин сумеет настоять, что нет, войска останутся, и переговоры пойдут в условиях присутствия этих войск на украинской границе, тогда можно будет сказать, что Путин прижал (США — ред.)", — сказал он.