22:56, Сегодня

Для Украины это хорошо: мнение дипломата о переговорах Байдена и Путина Александр Чалый рассказал, чего ждет от переговоров президентов США и России

Переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина выгодны для Украины, рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" дипломат Александр Чалый.

"Я думаю, для Украины это хорошо, поскольку если они говорят, это значит, что пока они говорят, никаких силовых действий не будет. Поэтому я хочу хорошую новость сказать для нас всех, что по крайней мере до 15 января все будет спокойно. Потому что последнее заседание ОБСЕ уже намечено на 13 января, где будут рассматривать вопросы российских инициатив. Мне кажется, Путин инициировал этот разговор, исходя из того, что скоро Новый год. Я не думаю, что за 24 часа до нового года Путин поставит очень много вопросов перед Байденом. Во-первых, он его поздравит, он и Байден продемонстрируют, что у них идет стратегический диалог. Мне кажется, единственный сигнал, который Путин будет пытаться передать Байдену, что он очень хотел бы, чтобы на 10, 12 и 13 января американская сторона была готова очень конкретно сформулировать свой ответ на российские пропозиции. Путин неоднократно подчеркивал, что они не хотят заговорить этот процесс и что у них не т много времени ждать конкретики со стороны коллективного Запада и Украины", — сказал он.

Читайте также: У Путина есть козырь — политолог о переговорах с Байденом

Дипломат заявил, что президент США оказался в непростой ситуации из-за России.

"Примерно 2 недели назад из Москвы шла информация, что до Нового года они еще пообщаются. Белый дом очень осторожно говорил, что ничего в планах нет и что если это будет, то после Нового года. Путин хочет "ковать железо, пока горячо". У него были довольно форматные последние переговоры с Байденом, были определенные договоренности, и Путин хочет их имплементировать. Он передал эти предложения, и я думаю, самое интересное не то, что он это инициировал, самое интересное — что Байден на это согласился. Это означает, что Байден находится в очень деликатной ситуации — он не может сказать "нет", потому то публично заявил о готовности выслушать Россию. Россия поставила вопрос так, что или она получит ответ, или будет действовать. Причем она дала формат ответа — военный или военно-технологический, если не будет принято решение на дипломатическом уровне. Байден сейчас, учитывая выборы в Конгресс в следующем году, в такой ситуации, что ситуация с Россией вышла из-под контроля. Они хотят от России прогнозированных спокойных отношений. У США сейчас нет много инструментов сдержать российскую экспансию. Для Байдена важно перевести это в дипломатический процесс. А Россия хочет публичности", — сказал он.

Читайте также: Переговоры Байдена и Путина: уйдут ли войска от границ Украины

Напомним, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сегодня, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.