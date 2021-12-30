20:32, Сегодня

"Мир движется к третьей мировой": Журавский считает, что Путин не блефует Украина сегодня не субъект переговоров, но власть на это не реагирует, считает Виталий Журавский

Отношения России и США имеют сложности не только в политике. Гиперзвуковое оружие, которое разработали в РФ, опередило США в вопросе милитаризации минимум на 10 лет. Об этом сообщил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" доктор юридических наук, академик, бывший нардеп Виталий Журавский.

Он прокомментировал, чего ожидать от переговоров президента США Джозефа Байдена с лидером России Владимиром Путиным.

"Есть два варианта. Первый вариант это нейтральный статус Украины, и оставить Украину в границах 1991 года без Крыма. Второй вариант – это, когда договорятся...Еще вариант – это, когда не договорятся. Гиперзвуковое оружие, известные ракеты российского происхождения, и ПВО будут размещены в Венесуэле, на Кубе, в Никарагуа и Калининграде. Если это произойдет, то это для США будет днем национального позора", — сказал экс-нардеп.

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Он считает, что Путин не блефует. По его словам, главу Кремля сегодня поддерживает российская элита.

"То, что говорит Путин, я хотел бы заметить, это не блеф. Там есть единство российской элиты в этом направлении. Украина сегодня не субъект переговоров, у нас чрезвычайно сложная ситуация. И власть в этом плане ничего не делает. Абсолютно. Разговоры между Путиным и Байденом - это фактически подготовка к Ялте-2, новому переделу мира. Соединенные Штаты Америки очень бы не хотели, чтобы Российская Федерация объединилась с Китаем. Для них бы лучше всего был один из вариантов, чтобы были посредниками. Потому что воевать против двух стран для США очень затратно", — сказал Журавский.

Эксперт отметил, что Россия и Китай позиционируют себя дружественными друг к другу державами. Также он считает, что ситуация в мире может привести к третьей мировой войне.

"Больше чем партнеры, так они (РФ и КНР - ред.) заявляли. Сегодня президент Путин воспользовался моментом, когда военно-технологические разработки России опережают США минимум на 10 лет. Я не исключаю, что мир идет к Третьей мировой войне", — сказал он.

Стоит напомнить, что российский политолог Андрей Пионтковский, в свою очередь, отметил, что предстоящий разговор Джозефа Байдена и Владимира Путина имеет важнейшее значение не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. По его словам, будущая история зависит от того - капитулирует Байден перед Путиным, или даст отпор.

Кроме того, американский дипломат Джон Хербст отметил, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

Как сообщалось, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.