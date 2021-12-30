18:44, Сегодня

Хербст рассказал, зачем Путину понадобился разговор с Байденом Путин хочет новых уступок от Вашингтона, сообщил американский дипломат

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" американский дипломат Джон Хербст.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.

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Хербст также отметил, что позиция Байдена в этом вопросе не является прочной.

"Пока он не добился успехов с этим инструментом. Хотя Байден не совсем прочно стоит. Все-таки Байден говорил Путину, что если он посылает эти войска в Украину, то нужно ожидать сильных санкций, оружия из Америки для Украины и тоже посылать военную технику, войска в Прибалтику, Польшу, чтобы противостоять возможной российской агрессии против НАТО. И для Путина это настоящий риск. Он хочет каких-то новых уступок от Вашингтона – вот почему попросил об этом звонке. Байден, на мой взгляд, не готов дать такие уступки... Мы не видим никакого заметного результата от этого звонка", — сказал Хербст.

Дипломат отметил, что Вашингтон рассматривает отношения с Москвой, исходя из двух политических составляющих.

"Я вижу 2 элемента в политике Байдена в отношении России. С одной стороны они понимают, что если Москва расширяет свою войну против Украины, они должны отвечать довольно сильно. Но все-таки они не хотят больше столкновения с Москвой. После того как они говорили о своем ответе на расширение российской агрессии... сразу были контакты... и говорили о какой-то встрече между Путиным и Байденом. Поэтому 2-й элемент - они хотят лучшего отношения, но они понимают, что если Россия делает большую провокацию, то они должны строго отвечать. Они двусмысленно относятся к России. И можно сказать, что больше всего в отношениях между Вашингтоном и Москвой... это зависит от решения самого Путина. Если он решит совершить агрессию, то наши отношения идут в нехорошую сторону", — сказал Хербст

Стоит напомнить, что российский политолог Андрей Пионтковский, в свою очередь, отметил, что предстоящий разговор Джозефа Байдена и Владимира Путина имеет важнейшее значение не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. По его словам, будущая история зависит от того - капитулирует Байден перед Путиным, или даст отпор.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.