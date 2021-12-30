У Путина есть козырь — политолог о переговорах с Байденом

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые должны состояться вечером 30 декабря, прокомментировал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Максим Яли.

"Я специально пересмотрел нарезку пресс-конференции Путина с одного федерального канала, она дает много материала для понимания. Он удовлетворен и результатом встречи в Женеве, где президенты мало говорили о договоренностях по Украине. Он очертил повестку, у него инициатива в переговорах, он дождался. Мы должны понимать, что геополитические обстоятельства изменились за эти 8 лет. Когда, например, в 2014 году в Канберре G20 встречалась, никто не хотел садиться с Путиным за обеденный стол. Сейчас, к сожалению, другая ситуация", — сказал он.

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Политолог объяснил, какую позицию в отношении России занимают США.

"Тут нужно учитывать позицию демократов. Рейтинги Байдена в последнее время снижаются, за полгода падение почти на 20%. Путин понимает, в чем его главный козырь. У него есть время, он переждал. А у Байдена этого времени нет: негативные тренды, инфляция, экономика... Но главный дедлайн у него – ноябрь следующего года, когда будут промежуточные выборы Конгресса. Демократам будет очень сложно удержать контроль за верхней палатой, Сенатом, который принимает все решения.

Информационная истерия в американских СМИ, что вот-вот Путин нападет, указывает на то, что "Ялту-2" (аналогия с Ялтинской конференцией 1945 года с участием СССР, США и Великобритании, где был установлен новый мировой порядок после Второй мировой войны – ред.), о которой мечтает Путин, начиная с 2014 года, он хочет закрепить документально, понимая, что факторы на его стороне. А главная цель Байдена – сделать из России открытого противника, переместить если не к партнерам, то в нейтральные страны, которые не будут предоставлять военную, ресурсную помощь Китаю в будущем противостоянии", — сказал он.