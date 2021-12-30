18:06, Сегодня

"Путин решил сделать ход конем": почему США и Россия спешат провести переговоры Николай Маломуж прокомментировал переговоры Байдена и Путина

Чем могут увенчаться переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, рассказал в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Мы видим, что Путин эффективно использует военную силу, чтобы принудить Запад к переговорному процессу. И он считает, что это будет на его условиях. Недаром он провел переговоры с Байденом в Женеве, после этого была серия переговоров неофициально, включая руководство ЦРУ, Госдепа и так далее. Он считает, что он диктует модель, и сегодня она должна быть принята Западом. У него установка такая, что США руководят миром, Европой, НАТО, Украиной, как он сказал, "сателлитами". Вот это позиция Путина", — сказал он.

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Маломуж объяснил, почему случилась такая спешка с переговорами.

"Почему возникла идея срочно провести переговоры перед Новым годом? Можно было 10-го, 12-го, 13-го. Но Путин владеет информацией, что США и западные страны консолидируют силы. Даже европейцы сейчас заявляют об активном участии в формате обсуждения безопасности НАТО и Европейского Союза. Ему нужно педалировать этот процесс. В течение недели словами Пескова, Рябкова, Лаврова и других руководителей говорилось, что Запад не реагирует, необходимо принимать решения. Путин решил сделать ход конем и отвел 10 тысяч войск, частично корабли в Черном море и сказал: вот сегодня мы должны переговорить с Байденом. Я думаю, что сегодня Путин будет говорить о том, что готовятся провокации на Донбассе. То, что говорил Шойгу — что мы перед Новым годом или сразу после него готовим какую-то большую провокацию с химическим оружием. И Путин уже будет предупреждать, убеждать договариваться и сдерживать Украину. Байден с командой все прекрасно понимает. Поэтому будет занята сильная позиция. Он относится к ситуации конструктивно. Может быть в перспективе неофициальная договоренность об откладывании вступления Украины в НАТО — без официального заявления", — сказал он.

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Напомним, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сегодня, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.