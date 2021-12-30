17:05, Сегодня

Важнейший разговор для будущей истории: Пионтковский о диалоге Байдена и Путина В Белом доме есть две позиции, касающиеся стратегии в отношениях с Кремлем, сказал политолог

Предстоящий разговор президента США Джозефа Байдена и главы Кремля Владимира Путина имеет важнейшее значение не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. Теперь будущая история зависит от того - капитулирует Байден перед Путиным, или даст отпор.

Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"В Белом доме было сообщено, что этот разговор будет по инициативе Путина. Это обычная дипломатическая игра. Но это важнейший звонок, важнейший разговор сегодня, поскольку это первый разговор после предъявления Россией Соединенным Штатам Америки беспрецедентного ультиматума. Ведь фактически так называемый договор - это требование предоставить России громадную зону исключительно ее влияния, (отдать под ее влияние – ред.) все постсоветское пространство и даже Восточную Европу. Вы помните, там одно из требований было, чтобы НАТО вернулось на рубежи 1997 года. То есть до первой волны расширение НАТО", — сказал политолог.

Читайте также: Путин делает то же, что и Гитлер — экс-нардеп об угрозах для Украины

Он сообщил, что в США есть две различные позиции относительно взаимоотношений США с РФ.

"Не секрет, что в администрации Байдена есть две противоположные позиции ответа на этот ультиматум. Это позиция Салливана, (Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года - ред.), который практически все последнее время играет на стороне Кремля, и (вторая позиция - ред.) государственного секретаря Блинкена (Энтони Джон Блинкен, госсекретарь США с 26 января 2021 года - ред.), который подписал карту стратегического партнерства США и Украины с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Вопрос сегодняшнего дня - Байден будет сегодня говорить языком Салливана с Путиным или языком Блинкена. Это определит всю будущую динамику их отношений и переговоров, назначенных на 10 и 13 января", — сказал Пионтковский.

Политолог сообщил, что позиция советника Байдена ставит под угрозу все постсоветское пространство, которое может попасть под влияние Москвы.

"Блинкен полагает, что США должны резко дать отпор этому ультиматуму, а также отказаться вообще обсуждать такую постановку вопроса. Линия Салливана заключается в том, что в проекте договора есть конструктивные положения и их нужно по пунктам обсуждать. То есть это практически сдача не только Украины, а сдача всего постсоветского пространства и Восточной Европы в полное владение Москвы. Ставки очень высоки. И от сегодняшнего разговора очень многое зависит", — сказал политолог.

Также Пионтковский объяснил, в чем заключаются признаки того, что позиция Блинкена в этой ситуации будет в приоритете.

"Как я уже сказал, тональность этих переговоров определится сегодня. На мой взгляд, есть два позитивных сигнала, что победит все-таки линия Блинкена. Это вчерашний разговор Блинкена с Зеленским. Вчера последовало объявление, что переговоры 10 числа (января - ред.) будет вести не Совет по безопасности Салливана, а переговоры будет вести Госдепартамент. То есть это либо Блинкен, либо его заместитель. Но еще раз повторяю, этот разговор, который начнется в 15:30 по времени Вашингтона, то есть примерно через 7 часов, это важнейший разговор для всей будущей истории XXI века: капитулирует Байден перед наглым ультиматумом, Путиным или встанет на путь жесткого отпора", - сказал политолог.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена", - сказал Илларионов.